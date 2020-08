Cuộc cách mạng của tình dân tộc, nghĩa đồng bào

“Cống hiến bởi đơn giản đất nước cần” Khi đó, rất nhiều các gia đình giàu có, các đại điền chủ, các nhà tư sản yêu nước đã cùng nhau đóng góp cho cách mạng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đơn cử như gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ đã đóng góp cho cách mạng hơn 5.000 lượng vàng (theo giá trị khi ấy là rất lớn). Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện ủng hộ cách mạng những ngày trứng nước 10 vạn đồng Đông Dương, 100 lạng vàng trong “Tuần lễ vàng” (trong khi cả nước mới quyên góp được 300 lạng vàng). Sau này, vợ chồng cụ đã tự bỏ tiền ra mua nhà máy in Taupin của người Pháp để hiến cho cách mạng và Bộ Tài chính làm cơ sở in tiền của nhà nước ta trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến. Trả lời về sự hy sinh, cống hiến hết mình cho cách mạng những ngày trứng nước ấy, cụ Đỗ Đình Thiện chỉ khái quát một cách thật đơn giản: Cống hiến bởi đơn giản đất nước cần...