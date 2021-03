Ngày 30-3, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội.

Việc này nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực đặt Trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội, tạo niềm tin cho nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, giữ vững ổn định chính trị cho khu vực này.

Theo đó, Phòng PC08 sẽ chủ động bố trí lực lượng thực hiện công tác điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại đây. Giải quyết tình trạng phức tạp về trật tự giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực trạm thu phí và các địa bàn giáp ranh.

“Không để xảy ra tình trạng tụ tập, dừng phương tiện cản trở gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và triển khai lực lượng phối hợp xử lý các sự cố có liên quan an ninh trật tự” – đại diện PC08 nói và thông tin sẽ tuyên truyền cho tài xế và người dân xung quanh nắm được việc tụ tập, gây mất an ninh trật tự là vi phạm pháp luật.

PC08 khẳng định, khi phát hiện có hoạt động gây mất an ninh tại trạm thu phí, CSGT sẽ chủ động phân luồng, điều tiết. Đồng thời, phối hợp với đơn vị quản lý, điều hành Trạm thu phí tiến hành xả trạm trong trường hợp lưu lượng xe đông gây ùn ứ giao thông kéo dài hoặc có nguy cơ gây ùn tắc giao thông cục bộ.

“Phối hợp với các lực lượng khác có liên quan tiến hành cưỡng chế, cẩu xe vi phạm ra khỏi khu vực trạm (nếu có), lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với tài xế, phương tiện tham gia tụ tập gây ùn tắc giao thông” – PC08 nhấn mạnh.

Phòng PC08 Công an TP.HCM cũng kêu gọi đội ngũ tài xế chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ, tránh tình trạng tụ tập, dừng phương tiện cản trở gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khi đi qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

“PC08 quán triệt cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm, đúng, đầy đủ, hiệu quả các nội dung công tác được phân công; chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ đúng tư thế, tác phong, ngôn phong;…” – PC08 nói thêm.

Trước đó, như PLO đã thông tin, Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội tổ chức vận hành thu phí thử nghiệm (không thu tiền) từ 22 giờ ngày 27-3 đến 22 giờ ngày 30-3. Sau đó, chủ đầu tư sẽ chính thức thu phí vào 1-4.