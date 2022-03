Bộ trưởng Bộ Công an mới đây có quyết định về công tác cán bộ đối với chín cán bộ công an ở cấp Cục trưởng, Tư lệnh và Giám đốc Công an tỉnh.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng A08, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh K02, được kéo dài hạn tuổi phục vụ 1 năm, thôi giữ chức vụ để công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh K02.

Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng B03 được điều động đến ân công tác tại X06, để bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng A08.

Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng C03.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự tại Bộ Công an, Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác kể từ ngày 1-3-2022 để thực hiện chế độ hưu trí đối với Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an kể từ ngày 1-3-2022 đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.