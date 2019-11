Đại tướng Tô Lâm: Chúng ta đang đối mặt với chiến tranh mạng

Chiều 8-11, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, trong đó có nội dung về an ninh mạng.

Cùng "chia lửa" với tư lệnh ngành thông tin truyền thông, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho hay: An ninh mạng là một vấn đề toàn cầu toàn và các diễn đàn Liên hợp quốc, khu vực đều bàn đến. Không có một quốc gia nào có thể đủ lực để đối phó, mà đều phải có liên minh liên kết với nhau để xử lý.



Bộ trưởng Công an Tô Lâm

“Đối với Việt Nam, có người nói rằng chúng ta đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh mạng thực sự trên nhiều vấn đề” – ông nhấn mạnh và cho biết trước sự phức tạp, nguy cơ của vấn đề an ninh mạng nên vừa qua Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật đề đảm bảo giữ gìn an ninh mạng và phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước.



Liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, Bộ trưởng Tô Lâm nêu hai đặc tính của loại tội phạm này là “ẩn danh” và “hoạt động ở mọi mặt của đời sống”.

Đặc biệt tại Việt Nam, loại tội phạm này đang có chiều hướng tập trung vào hoạt động thương mại điện tử, từ hàng thật, hàng giả, buôn lậu đến trốn thuế; rồi phát triển công nghiệp kinh tế thông qua hệ thống điện tử đã vượt qua tự động hoá, thậm chí chiếm quyền điều khiển từ xa, từ nước ngoài; vấn đề tín dụng tiền ảo, tiền công nghệ… và nhiều loại tội phạm khác như cờ bạc trên mạng, xâm hại trẻ em qua mạng…

“Hiện Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đang phối hợp với các ngành để triển khai các công tác để bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Liên quan đến vấn đề trung tâm dữ liệu dân cư Quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là tài nguyên quốc gia và là chủ quyền quốc gia, cần phải được bảo vệ.

Theo ông, thực tế cho thấy không chỉ cơ quan nhà nước mà nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng tạo ra các phương thức để thu thập dự liệu này. Việt Nam cũng cũng đã nhiều lần tham khảo kinh nghiệm của các nhà quản lý, hoạch định chính sách của nước ngoài để quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

“Ở một số nước, nhà mạng có thể bị phạt đến cả tỉ USD, thậm chí còn ra điều trần trước Quốc hội. Còn ở Việt Nam, những vấn đề vi phạm của nhà mạng quốc tế được quy định rõ trong Luật để công khai, phổ biến trong toàn dân để đảm bảo luật pháp được thi hành nghiêm minh” – ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công an cũng khẳng định Bộ Công an luôn ủng hộ sự phát triển về công nghệ mạng và ví sự quan trọng của công nghệ mạng đối với nền kinh tế không khác gì hệ tuần đối với cơ thể con người. Và nhiệm vụ của Bộ Công an theo ông giống như bác sỹ tim mạch, là “giữ làm sao hệ tuần hoàn đó được thông suốt, “nhiều máu đỏ, ít máu đen, để không bị tắc nghẽn, đột quỵ”.