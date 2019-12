Dân lên phường làm giấy bất ngờ được nhận... phong bì

Từ tháng 4-2019, UBND phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM thực hiện việc gửi phong bì khổ giấy A4 để người dân đựng hồ sơ. Phong bì màu trắng, phía trước in rõ tên phường, tên quận, địa chỉ, số điện thoại, viết rõ tên người dân phía dưới. Bên trong phong bì là kết quả giải quyết hồ sơ của người dân. Mặt sau in hai nội dung phường tuyên truyền đến người dân: Cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ nộp-nhận kết quả qua bưu điện.



Cách làm tiện cho dân

Một chiều cuối tháng 11, ông Nguyễn Quang Thắng (ngụ phường An Lạc A) tất tả chạy lên phường để lấy giấy báo tử vì người thân vừa mới mất, sau khi nhận cuộc gọi thông báo của phường.

“Nhà đang có tang nên tôi được cử đi lo thủ tục. Gia đình đang bối rối nên vội chạy đi mà quên mang theo cặp hồ sơ để đựng giấy báo tử cho ngay thẳng. May quá nay phường cho phong bì đựng hồ sơ trông đẹp mắt, tiện lợi quá. Cô cán bộ có chỉ mặt sau có nội dung tuyên truyền nhưng mai mốt có thời gian tôi xem sau vậy”. Nói đoạn, ông Thắng vội về nhưng không quên gật gù, tỏ thái độ hài lòng.

Ông Nguyễn Văn Thơ (ngụ phường An Lạc A) một mình lên phường làm thủ tục cấp bản sao giấy báo tử của con trai mình, chỉ ngồi đợi vài phút đã xong hồ sơ. Nhận phong bì từ tay công chức hộ tịch Nguyễn Đỗ Diễm Thúy, ông Thơ tỏ vẻ bất ngờ và thắc mắc khi không thấy bản sao giấy tờ mình cần ở đâu.

Chị Thúy vội giải thích: “Chú ơi, con để toàn bộ hồ sơ của chú bên trong. Chú xem có thiếu gì không ạ? Chúng con để hồ sơ trong phong bì cho tiện, chú không sợ thất lạc. Phía sau chúng con có hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chú có thời gian về cùng con cháu xem để biết cách dùng cho khỏi đi lại nhiều lần nhé”.

Ông Thơ mỉm cười, gật đầu, bảo: “Ồ cái này hay thế. Tôi chưa thấy ở đâu làm cách này. Trước tôi toàn tự mua các bìa hồ sơ màu vàng để đựng giấy tờ. Tôi sẽ đem nguyên phong bì này về cho con cháu tôi cất giữ”. Nói rồi ông Thơ bỏ toàn bộ giấy tờ đang cầm trên tay như CMND, hộ khẩu… vào phong bì và thong thả ra về.

Còn anh Nguyễn Thái Anh (ngụ phường An Lạc A) lên phường nhận giấy khai sinh cho con chia sẻ: “Tôi thấy cách phường làm tuy nhỏ nhưng rất nhân văn, ý nghĩa. Tôi thấy hồ sơ của mình được trân trọng khi đặt để trong một phong bì sạch đẹp như vậy. Các nội dung phường tuyên truyền được in lên phong bì thế này, lâu lâu tôi có thể lấy ra xem khi cần. Như thế rất tiện”.



Chị Nguyễn Đỗ Diễm Thúy, công chức hộ tịch, giải thích thêm về các nội dung tuyên truyền trên phong bì cho anh Nguyễn Thái Anh. Ảnh: LÊ THOA

Phong bì nhỏ, hiệu quả tuyên truyền to

Bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường An Lạc A, cho biết xuất phát từ chính việc mình đi làm hồ sơ phải tìm bìa đựng giấy tờ vì sợ thất lạc, rơi rớt. Có lần vì hồ sơ nhiều quá phải đi tìm mua một phong bì lớn để đựng gây nhiều bất tiện. “Mình sao thì người dân cũng vậy nên cán bộ phường mới nghĩ ra cách tặng phong bì cho dân đựng hồ sơ. Sau đó chúng tôi còn nghĩ ngay đến việc sử dụng mặt sau của những chiếc phong bì này để in các nội dung phường cần tuyên truyền đến dân. Thế là phong bì tuyên truyền ra đời” - bà Dung nói.

Về việc chọn hai nội dung là dịch vụ công trực tuyến và nộp-nhận kết quả qua bưu điện để in lên phong bì, bà Dung cho rằng đây là hai việc phường cần tập trung làm trong thời điểm này. Thời gian tới, phường sẽ linh hoạt in các nội dung khác để người dân được tiếp cận và lưu trữ nhiều thông tin tuyên truyền hữu ích hơn.

“Chúng tôi nghĩ với phong bì này người dân sẽ dùng để lưu hồ sơ nên sẽ cất giữ lâu hơn, thỉnh thoảng sực nhớ ra thì có thể đem ra đọc các nội dung trên đó. Như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn việc thông qua lời nói, phát loa…” - bà Dung tiếp lời.

Theo chủ tịch UBND phường An Lạc A, đến nay phường đã gửi được hơn 1.000 phong bì cho người dân, chi phí in mỗi phong bì chỉ khoảng 2.000 đồng. Bà chia sẻ: “Ban đầu cũng có nhiều người tò mò, ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đặt hồ sơ vào phong bì, rồi cẩn trọng đưa cho họ. Nhưng khi biết tâm huyết của chúng tôi, bà con đều đồng tình, ủng hộ. Nhiều người có thời gian thì ngồi lại ghế để đọc xong nội dung tuyên truyền rồi mới về khiến phường có động lực để duy trì!”.