Đang khám nhà Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngôi nhà bị khám xét là biệt thự số 20, khu đô thị thường được gọi tên "làng việt kiều châu Âu" ở Mỗ Lao, Hà Đông.

Theo quan sát của phóng viên, một nhóm cảnh sát đi xe biển xanh 80A đã vào trong căn biệt thự. Đồng thời, xe của Công an phường Mỗ Lao cũng có mặt, hỗ trợ cho công tác bảo vệ an ninh trật tự bên ngoài, cũng như hỗ trợ Cơ quan Điều tra.





Như đã PLO đã thông tin, lực lượng chủ công điều tra vụ án Nhật Cường là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Ông Tứ bị điều tra về dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tương tự như bốn bị can khác ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nơi ông là Giám đốc Sở, trước khi được điều động làm Chánh văn phòng Thành ủy vào tháng 6-2017.





Bị khởi tố, bắt tạm giam cùng tội danh với ông Tứ trong hôm nay còn có bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, nâng tổng số bị can trong nhóm liên quan đến Sở này dính tới vụ án Nhật Cường lên năm người.

16h30, quá trình khám xét kết thúc. Lực lượng công an lên chiếc xe biển xanh 80A rời khỏi nhà ông Tứ.



Cụ Nguyễn Xuân Hảo, 75 tuổi, người được công an mời chứng kiến khám xét, cho biết lực lượng chức năng tiến hành khám xét cả ba tầng của ngôi nhà gia đình ông Tứ. Tuy nhiên, công an không thu giữ gì. Thời điểm khám xét, ông Tứ không có mặt mà chỉ có vợ con ông ở nhà.



Cũng theo cụ Hảo, cụ rất bất ngờ trước thông tin ông Tứ bị khởi tố, bắt giam. Thường ngày, ông Tứ được đánh giá sinh hoạt hòa đồng với mọi người.