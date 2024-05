Cục Cảnh sát PCCC thăm người bị thương vụ nổ nồi hơi 6 người tử vong 02/05/2024 22:06

Ngày 2- 5, liên quan tới vụ tai nạn lao động nổ nồi hơi làm 6 người tử vong và 5 người khác bị thương nặng xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà những người bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Đi cùng đoàn có đại tá Trần Anh Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an thăm nạn nhân bị thương trong vụ nổ nồi hơi. Ảnh: Anh Đức.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho 5 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, chia sẻ đau thương với gia đình đồng thời mong muốn các y, bác sĩ Bệnh viện quan tâm chữa trị cho những người bị thương để họ sớm bình phục, tiếp tục làm việc.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin báo cáo về vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an - đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, ổn định an ninh công nhân tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh.

Đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, sau một thời gian được bác sĩ của bệnh viện kịp thời cấp cứu, phẫu thuật, đến nay sức khỏe của 5 bệnh nhân vụ nổ nồi hơi cơ bản ổn định.

Như PLO đưa tin, trước đó (vào sáng 1-5), tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương nặng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ.