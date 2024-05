Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thăm Công an Đà Nẵng 02/05/2024 20:11

Ngày 2-5, Đại tá Lee Young Sang, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công an Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin đến hoạt động của công dân Hàn Quốc trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đồng thời, thảo luận phương án nhằm tăng cường hợp tác giữa Công an Đà Nẵng và Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian tới.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, thời gian vừa qua, quan hệ phối hợp giữa Công an Đà Nẵng và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc ngày càng được thắt chặt.



Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chủ trì tiếp ông Lee Young Sang. Ảnh: CA.

Giám đốc Công an Đà Nẵng rất quan tâm chỉ đạo công an các đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh an toàn trụ sở tổng lãnh sự quán cũng như đảm bảo an ninh an toàn nơi ở của nhân viên tổng lãnh sự.



Ngoài ra, Công an Đà Nẵng cũng luôn tạo điều kiện thực hiện các đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc trong việc sắp xếp thời gian chào xã giao, làm việc.



Quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời xử lý các vụ việc ANTT xảy ra liên quan đến công dân Hàn Quốc đến sinh sống, làm việc và du lịch trên địa bàn. Qua đó phối hợp, hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính khi công dân Hàn Quốc có nhu cầu.



Thượng tá Nguyễn Đại Đồng cũng đề nghị ngài Lee Young Sang cũng như Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin liên lạc. Đồng thời tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc, phản ánh của các tổ chức, cá nhân Hàn Quốc tại Đà Nẵng liên quan đến tình hình ANTT, qua đó kịp thời trao đổi với Công an TP để có phương án xử lý theo quy định…



Đại tá Lee Young Sang chân thành bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Công an Đà Nẵng cũng như cá nhân Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đã dành cho Đoàn.

Jinhong Kil cướp ngân hàng tại Daejeon, Hàn Quốc rồi trốn sang Việt Nam. Ảnh: CA.

Ông ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện của Công an TP đã dành cho công dân Hàn Quốc khi đến sinh sống, làm việc, du lịch tại Đà Nẵng.

Ông Lee Young Sang cũng đánh giá cao kết quả phối hợp của Công an TP trong việc bắt giữ các đối tượng tội phạm là công dân Hàn Quốc trốn truy nã đến lưu trú, hoạt động tại Đà Nẵng.

Thời gian tới, ông Lee Young Sang mong muốn Công an TP tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng Hàn Quốc tuyên truyền cho công dân Hàn Quốc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Việt Nam. Phối hợp trong giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc vi phạm ANTT trên địa bàn…