ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm nói với cử tri quận 2 về Thủ Thiêm

Sáng 1-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM và tổ đại biểu HĐND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2.

Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm có ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy – Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Tổ đại biểu HĐND TP.HCM gồm có ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Quận ủy quận 5 (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận 2 tiếp tục đề cập đến một số nội dung về Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mới đây nhất là buổi đối thoại với Thanh tra Chính phủ với đại diện các hộ dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cùng đó là việc thực hiện chính sách cho người dân ở khu 4,3 ha được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh Khu đô thị này.

Trao đổi với cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết vấn đề Thủ Thiêm nhiều lần đã được phát biểu ở Quốc hội, thảo luận tổ, tổng hợp ý kiến bằng biên bản.

“Đoàn đại biểu Quốc hội cũng có văn bản riêng về bốn nội dung cử tri đề nghị tổ đại biểu phản ánh đến Ban Thường vụ Quốc hội. Ban Dân nguyện cũng đã gửi các nội dung liên quan đến Chính phủ, các bộ ngành liên quan, UBND TP về các kiến nghị của cử tri” – bà Tâm khẳng định.



Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM nói tại buổi tiếp xúc. Ảnh: TÁ LÂM

Theo bà Tâm, trong các lần tiếp xúc, cử tri có đề nghị lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra quá trình thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Những vấn đề này tổ đại biểu đều có phản ánh đến Chính phủ, Quốc hội và phản ánh không chỉ bằng văn bản mà còn tranh thủ lúc họp Quốc hội gặp riêng các đồng chí có thẩm quyền để trao đổi cặn kẽ hơn những vấn đề TP đang làm, vấn đề cử tri đang bức xúc và có đề xuất hướng để Chính phủ, Thanh tra Chính phủ có chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm giải quyết nhanh các vấn đề cô bác quan tâm” – bà Tâm nói.

Bà Tâm cũng cho rằng, vấn đề nào chính quyền làm sai thì phải sửa, thời gian qua tổ đại biểu có theo dõi quá trình giải quyết. “Chúng tôi cũng thống nhất với cô bác cử tri là phải giải quyết vấn đề bằng pháp luật và đúng quy định. Trong suốt quá trình giải quyết chúng tôi cũng luôn theo dõi, đôn đốc chính quyền TP giải quyết nhanh. Dù đây là việc tồn tại hàng chục năm, qua nhiều đời lãnh đạo của TP nên giải quyết không phải dễ. Nhưng mà đúng hoặc sai phải dựa trên quy định pháp luật và thực tiễn để giải quyết” – bà Tâm nói thêm và đề nghị chính quyền TP tập trung giải quyết nhanh vấn đề này.

Cũng theo bà Tâm, giải quyết vấn đề của dân là phải thấu đáo, cái gì đúng thì phải khẳng định và tiếp tục triển khai, cái gì sai phải sửa và trong quá trình sửa không được áp đặt, phải nghe ý kiến của cô bác. Do đó, lãnh đạo TP.HCM đã đã có nhiều lần đối thoại để lắng nghe ý kiến, tổng hợp lại để chọn ra phương án nào phù hợp nhất nhằm giải quyết nhanh vấn đề Thủ Thiêm.

“Quá trình giải quyết, cô bác rất sốt ruột, chúng tôi cũng vậy. Nghị quyết HĐND TP có hết rồi, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng có rồi. Nhưng quá trình triển khai có chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do còn nhiều ý kiến khác nhau cần phải nghe thêm, xem xét lại, để không phát sinh vấn đề mới” – bà Tâm nói và cho biết tổ đại biểu sẽ trao đổi với UBND TP để làm sao đẩy nhanh quá trình này lên. Bởi theo bà, chính quyền TP đã lỡ hẹn qua một cái tết rồi. Đây là điều không vui, nhưng do nhiều nguyên nhân cần phải đôn đốc thêm.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng vấn đề Thủ Thiêm khó mấy cũng phải giải quyết. “Quá trình giải quyết bây giờ quá chậm rồi, lỗi cũng đã rõ rồi. Vấn đề bây giờ là cách chính quyền nên giải quyết thế nào, có thể không được 100% như cô bác cử tri yêu cầu nhưng ít ra cũng tiệm cận những yêu cầu của cô bác đưa ra” – bà Tâm chia sẻ thêm.