Đề nghị truy tố 2 cha con hiếp dâm cô gái đến có thai

Ngày 3-3, Thượng tá Đào Quang Châu, Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã ký kết luận điều tra vụ án hai cha con hiếp dâm cô gái bị thiểu năng trí tuệ dẫn đến sinh con xôn xao dư luận mà PLO từng phản ánh.

Theo đó, công an đã đề nghị truy tố Nguyễn Thành Tâm (43 tuổi) và con trai là Nguyễn Hữu Thành (20 tuổi) về tội hiếp dâm.



Dù đã 20 tuổi, sinh con nhưng Tuyết vẫn thích chơi gấu bông. Ảnh: PN

Theo kết luận điều tra, ngày 22-5-2019, bà L, mẹ của Tuyết (đã đổi tên, sinh năm 2000), bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ đến cơ quan công an trình báo, con bà bị cha con ông Tâm là hàng xóm hiếp dâm từ cuối năm 2018 dẫn đến có thai.



Qua điều tra, CQĐT xác định, lợi dụng gia đình đi vắng và Tuyết bị thiểu năng cha con ông Tâm đã nhiều lần quan hệ với Tuyết. Hai bị can Tâm và Thành thừa nhận đều biết Tuyết bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, thường xuyên ở nhà một mình và cuối năm 2018, Tâm đã cưỡng bức quan hệ với Tuyết một lần. Riêng người con trai là Thành thừa nhận đã 3 lần ép buộc Tuyết quan hệ tình dục khi Tuyết ở nhà một mình. Trong thời gian điều tra, tháng 8-2019, Tuyết sinh một bé trai ở Bệnh viện An Phước (Phan Thiết).

Theo CQĐT, hai bị con là cha con ông Tâm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, hoàn toàn nhận thức được việc giao cấu với người thiểu năng là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên để thỏa mãn dục vọng thấp hèn, lợi dụng tình trạng của Tuyết là người bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi (kết luận của Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa) đã nhiều lần giao cấu dẫn đến có thai và sinh con. Theo kết luận của Phân viện khoa học hình sự, Bộ Công an tại TPHCM về giám định AND thì Nguyễn Hữu Thành là cha ruột của đứa bé do cô Tuyết sinh ra.

Trước đó, tiếp xúc với chúng tôi, Tuyết có khuôn mặt đẹp như thiên thần và dù chậm chạp, ngôn ngữ nghèo nàn nhưng vẫn nhớ rõ và kể lại những lần bị cha con ông Tâm hiếp dâm. Theo Tuyết, lần đầu tiên khi ông Tâm khống chế, Tuyết đã la lớn nhưng ông này đã đe dọa sẽ giết chết nên quá sợ, không dám phản kháng và đã bị ông Tâm thực hiện hành vi đồi bại rất nhiều lần. Riêng Thành (con ông Tâm) thì Tuyết chỉ rõ những nơi mà thanh niên này khống chế mình.

Theo bà L., mẹ của Tuyết, từ nhỏ khi sinh ra Tuyết đã bị chậm phát triển, nay dù 20 tuổi nhưng Tuyết như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Do cha mẹ lo mưu sinh nên Tuyết thường ở nhà một mình và thích chơi gấu bông như trẻ nhỏ. Đáng nói là hai bị can xâm hại hiếp dâm Tuyết lại là người họ hàng vì ông Tâm là chồng cô ruột và Tuyết gọi bằng dượng.

CQĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã quyết định khởi tố bị can đối với cha con ông Tâm về tội hiếp dâm. Trong đó bị can Tâm bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại. Riêng Nguyễn Hữu Thành bị bắt tạm giam từ ngày 3-1-2020 đến nay.