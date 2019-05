Đền 200 năm tuổi ở Cần Thơ bị đập

Lý lẽ của đại diện chủ đầu tư Sáng 14-5, trả lời Pháp Luật TP.HCM, luật sư Lê Tuấn Khanh, đại diện chủ đầu tư là Công ty NL-HP, cho rằng dự án đã được UBND TP Cần Thơ phê duyệt thì chủ đầu tư tự thương lượng, thỏa thuận với người dân để giải phóng mặt bằng. Phía gia đình ông Từ có 10.000 m2 nằm trong dự án, trong đó công ty đã thương lượng bồi thường xong gần 8.000 m2 đất, vật kiến trúc, có cả đền thờ tín ngưỡng dân gian. Phần đất 2.000 m2 còn lại theo phê duyệt của UBND TP Cần Thơ thì đang được gia đình họ Đào quản lý. Gia đình đã nhận tiền và có biên bản bàn giao thực địa được chính quyền xác nhận. “Do có đền tín ngưỡng nên doanh nghiệp muốn gia đình tự nguyện tháo dỡ, tuy nhiên gia đình không thực hiện nên công ty mới khởi kiện ra tòa giải quyết. Quá trình giải quyết vụ án, đại diện phía bị đơn (gia đình họ Đào) có biên bản tại tòa cho rằng phía bị đơn không thuộc đối tượng phải thực hiện vì đền là của nhân dân. Vì vậy, phía công ty đã thực hiện tháo dỡ đền để lấy mặt bằng, đồng thời rút đơn khởi kiện gửi đến tòa ngày 13-5 và tòa đã nhận đơn. Để tránh chậm tiến độ dự án thiệt thòi cho doanh nghiệp, công ty đã tháo dỡ đền” - luật sư Khanh nói. Cũng theo luật sư Khanh, đến nay không có quyết định hay văn bản pháp luật nào xác định đền Xẻo Kè là di sản, di tích theo quy định của pháp luật. Tại Điều 3 của Công văn 3062 ngày 13-9-2017 của Văn phòng UBND TP Cần Thơ về việc giải quyết kiến nghị của ông Đào Quang Từ có nêu: “Về việc trùng tu phải xây mới đền Xẻo Kè, đề nghị thực hiện theo đúng cam kết trước đây với chủ đầu tư”. Về vấn đề này, ông Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty NL-HP, cho rằng doanh nghiệp không có cam kết nào với gia đình ông Từ, mà có chăng cũng chỉ là lời nói miệng. Đồng thời, ông Tùng cho rằng công văn của TP giải quyết chỉ gửi cho ông Từ nên phía công ty không biết gì. Từ đền thành hoàng đến địa chỉ đỏ Theo tư liệu đề nghị xác nhận di tích lịch sử được Sở VH&TT tỉnh Cần Thơ (cũ) phê duyệt thì miếu Xẻo Kè (sau này gọi là đền Xẻo Kè) đã có hơn 200 năm do các bậc tiền bối khai hoang lập ấp dựng lên để thờ thành hoàng cho cả vùng đất Cái Răng hiện nay. Người nắm giềng mối xuyên suốt là tổ phụ dòng họ Đào (cụ Đào Sâm, cha cụ Đào Văn Quyện, là trụ cột của thế hệ nối tiếp và nay là ông Đào Quang Từ). Trong phong trào kháng Pháp đầu thế kỷ 20, đây là nơi đi về của những nghĩa sĩ thuộc Thiên Địa Hội (do Phan Xích Long (1893-1916) thành lập), Kèo Xanh-Kèo Vàng (Thiên Địa Hội do Phan Xích Long thành lập). Phía sau miếu Xẻo Kè là gia đình tổ phụ họ Đào, là nơi chiêu mộ, huấn luyện nghĩa binh… Miếu Xẻo Kè, là nơi thờ linh thiêng, ngày càng trở thành lò luyện lửa thiêng, luyện ý chí chống giặc Pháp. Theo quyển Lịch sử Đảng bộ xã Phú An 1930-1975 của Đảng bộ Phú An, miếu Xẻo Kè cùng với chùa Mương Dâu, miếu Phú Trung do nhân dân và các bậc kỳ lão, sĩ lập ra đã thành mạng lưới cơ sở cách mạng bí mật suốt thời kỳ lịch sử trên. Từ 1930 đến 1945, miếu trở thành địa chỉ đỏ, cơ sở mật để các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đi về an toàn, hội họp, học tập, huấn luyện, chỉ đạo phong trào cách mạng. Đây cũng là nơi để hộp thư mật, chôn giấu vũ khí suốt thời kỳ đánh Mỹ. Đặc biệt những năm 1954-1960, Mỹ-Diệm khủng bố dã man, nhân dân đã nuôi dưỡng, che giấu, bảo vệ chu toàn những cán bộ bị truy lùng, chưa một ai bị địch bắt.