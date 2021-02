Đồng Nai: Bắt ông trùm trong đường dây xăng giả

Ngày 18-2, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thành Trung (38 tuổi, ngụ huyện Bình Thủy, TP Cần Thơ) trong đường dây mua bán hóa đơn giả, liên quan chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả.





Công an lấy mẫu xăng trên phương tiện thủy. Ảnh nhỏ: Lê Thành Trung đang làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Thuê người làm giám đốc cả chục công ty



Theo cơ quan công an, Trung là ông trùm trong đường dây, chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng.

Lực lượng công an đã thực hiện lệnh khám xét Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (SFT; trụ sở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do Trung thành lập, thu giữ sáu CPU máy tính, 15 thùng tài liệu hóa đơn, máy tính bảng, ô tô và nhiều tiền mặt (chưa kiểm đếm).

Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ do Trung đứng ra thành lập và thuê người khác đứng tên từ năm 2017, chủ yếu hợp thức hóa các thủ tục hóa đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra của lượng xăng, dầu được làm giả, kém chất lượng đã bán ra thị trường.

Công an thu giữ 27 con dấu (15 mộc dấu tròn, 12 dấu tên) của nhiều công ty khác nhau do Lê Thành Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty.

Trước đó, qua trinh sát, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để triệt phá việc mua bán, sản xuất, pha chế xăng giả, kém chất lượng. Lần theo dấu vết, công an phát hiện đường dây này đã lập nhiều công ty vận chuyển, mua bán xăng dầu, liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành. Những người liên quan sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0; dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng A95 kém chất lượng.

Sau đó họ chia ra cho các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về kho chứa dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh, thành, từ đó cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ.

Trên 200 triệu lít xăng giả đã tung ra thị trường

Đêm 6-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM.

Đồng thời, công an bắt quả tang các nghi can khi đang vận chuyển, mua bán, sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Khi cảnh sát áp sát, các nghi can chống trả quyết liệt, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an, bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Cảnh sát đã bao vây, khống chế toàn bộ các nghi can.

Vật chứng thu giữ là gần 2,7 triệu lít xăng giả, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ và hàng loạt tang vật liên quan.

Theo ước tính, hằng ngày đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8-2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức chặt chẽ, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trong chuyên án này, đến nay công an đã bắt giữ 37 người và đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Bộ Công an gửi thư khen ngợi Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen ngợi Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triệt phá thành công đường dây pha chế, nhập lậu, mua bán xăng với số lượng rất lớn về nội địa để tiêu thụ tại các địa phương trên cả nước. Ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cũng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự những ngày giáp tết, đặc biệt là chiến công triệt phá chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả...