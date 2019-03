Đường dây 895 bánh heroin từng xuất hàng ra nước ngoài

Chiều 28-3, ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM) đã trao thưởng đột xuất cho lực lượng bắt giữ vụ vận chuyển gần 900 bánh ma túy tại ngã tư An Sương (Hóc Môn) đêm 27-3.



Trao thưởng đột xuất cho lực lượng bắt giữ vụ vận chuyển gần 900 bánh ma túy tại ngã tư An Sương. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.



Phát biểu tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết vào khoảng hơn 20h ngày 27-3, tổ tuần tra Đội CSGT An Sương làm nhiệm vụ ở khu vực cầu vượt An Sương. Tổ này phát hiện một ô tô 4 chỗ và xe tải chạy rất nhanh trên quốc lộ 22, hướng từ Thủ Đức về An Sương, nên đã yêu cầu dừng để kiểm tra.

“Hai người đàn ông xuống xe, đưa tiền xin CSGT "thông cảm" bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bị từ chối. Do bất đồng ngôn ngữ, các cảnh sát mất khá nhiều thời gian để yêu cầu họ chấp hành, xuất trình giấy tờ. Lợi dụng lúc này, cả hai bỏ chạy", ông Minh nói.

Đúng lúc này, Tổ công tác 363 Công an TP HCM đang tuần tra trên địa bàn huyện Hóc Môn gần đó đã kịp thời hỗ trợ bắt được hai người này, trong đó có người đàn ông Đài Loan.

Kiểm tra chiếc xe tải, cảnh sát phát hiện nhiều thùng carton chứa 895 bánh ma túy. Ngay trong đêm 27-3, gần trăm trinh sát đã tỏa đi nhiều nơi khám xét các điểm nghi là nơi cất giấu ma túy của đường dây này: Quận 10, Hóc Môn, Bình Dương. Trong đó một kho hàng ở Bình Dương, nơi hai người Đài Loan thuê trước khi vận chuyển số ma tuý, cũng bị cảnh sát kiểm tra nhưng không tìm thấy tang vật.

Nói về việc tại sao liên tiếp mấy ngày TPHCM bắt nhiều án ma túy lớn như vậy, Tướng Phan Anh Minh nói, trước đây trong kì họp quốc hội, ông từng nhận định Việt Nam nguy cơ khả năng trở thành điểm trung chuyển ma túy thế giới, điều đó đang được thực tế chứng minh, nhận định đó là có thực.

"Giám định thí điểm 10 mẫu lấy từ mỗi loại, kết quả cho thấy đây là heroin được sản xuất tại Tam Giác Vàng (Myanmar), chất lượng đạt hơn 98%. Trước đây, bằng mọi giá phải bắt sống. Hiện tại, Bộ Công An có chủ trương nếu trường hợp đối tượng sử dụng vũ khí nguy hiểm, trường hợp cuối cùng cho tiêu diệt ", tướng Minh cho biết.



Hai nghi can bị bắt tại ngã 4 An Sương đêm 27-3.

“Gần đây một số nước Nam Mỹ cũng có dấu hiệu chọn Việt Nam làm nước trung chuyển bởi có giao thông kết nối nhanh với các nước khác, thuận tiện giao thương. Ngoài ra, Việt Nam ta quản lý ngoại tệ còn yếu kém, cửa khẩu còn thiếu sót so với các nước trên thế giới”, tướng Minh cho biết thêm.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Đài Loan điều tra các lô hàng đến cảng Cao Hùng, làm rõ nghi vấn ma túy, đồng thời truy bắt những người liên quan. Nói về nguồn gốc số ma túy bị bắt vào ngày 20 vừa rồi (Bộ Công an chỉ đạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ) và mới đây (đêm 27-3), ông nói chúng khả năng đều có nguồn hàng từ Lào nhưng hoạt động độc lập nhau.

Điều tra mở rộng, cảnh sát xác định lái xe tải chở ma túy là người đàn ông có quốc tịch Đài Loan. người này đã ba lần nhập cảnh vào Việt Nam. Chủ hàng cũng là người Đài Loan, 37 tuổi. Hai người này thuê kho ở huyện Dĩ An, Bình Dương. Một trong hai người này từng bị TAND Cấp cao xử sáu tháng tù về tội buôn lậu nhưng trốn thi hành án. Trong vụ án này, chúng thuê một số công nhân người Việt, nhưng tất cả đều không biết chủ cơ sở liên quan đến án ma túy.



Tang vật thu giữ.

Phát biểu tại lễ khen thưởng đột xuất, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM chúc mừng, biểu dương chiến công của CATP, đặc biệt là những trinh sát trực tiếp đánh án. Ông nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng thu được còn lớn hơn vụ ma túy ngày 20 do Bộ Công an phối hợp chỉ đạo cùng các bộ ngành triệt phá. Đặc biệt, Tổ công tác 363 lập không lâu nhưng đã lập được rất nhiều thành tích.

“Nếu số ma túy này được vận chuyển trót lọt, tác hại là không lường hết được. Biết bao nhiêu vấn nạn xã hội, thảm họa xã hội xuất phát từ ma túy. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của CA TP.HCM, đặc biệt đội tuần tra An Sương phối hợp cùng tổ công tác 363 và Công an huyện Hóc Môn góp phần giữ vững bình yên cho người dân thành phố….”.

Ban thi đua khen thưởng Thành phố đã tặng bằng khen và trao thưởng 50 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04), Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng PC 08) và Công an huyện Hóc Môn.

Công an TP.HCM tiếp tục tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương, các lực lượng liên quan điều tra mở rộng vụ án.