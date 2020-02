EVFTA: Cơ hội để nâng chất hàng made in Việt Nam

TIẾN NÓI TỪ DOANH NGHIỆP Ông PHẠM XUÂN HỒNG, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu đan TP.HCM: Nhiều đơn hàng sẽ đổ về Việt Nam

Năm 2019, hàng dệt và may mặc sang thị trường EU đạt 4,4 tỉ USD, tăng 2,2%, trong đó mặt hàng vải và may mặc ước đạt 4,25 tỉ USD, tăng gần 3% so với năm 2018. Đây là mức tăng trưởng còn khá khiêm tốn trong khi hiện nay EU là thị trường lớn thứ hai của ngành dệt may VN, chỉ đứng sau Mỹ. Vì vậy, khi EVFTA chính thức được phê chuẩn thì kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Thị trường EU có giá trị gia tăng cao, sản phẩm có chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại và là thị trường truyền thống với mức tăng trưởng duy trì đều đặn hằng năm. Đặc biệt, thuế suất nhập khẩu sản phẩm dệt may từ VN vào EU cũng sẽ hoàn toàn bị bãi bỏ so với mức bình quân 9,6% hiện nay, nên khả năng tăng trưởng xuất khẩu là rất lớn. Điểm yếu của ngành dệt may hiện nay vẫn nhập khẩu nhiều nguyên phụ liệu từ Trung Quốc và Đài Loan. Hơn nữa, từ trước đến nay, hầu như việc kết nối của DN trong nước với các chủ hàng ở châu Âu chưa nhiều. Vì vậy, để tận hưởng ưu đãi về thuế thì các DN VN cần chủ động nguồn nguyên liệu từ nhiều thị trường, tự chủ động sản xuất trong nước. Năm 2020 dự đoán sẽ là năm có nhiều đơn hàng đổ về VN. Để tận dụng được các lợi thế từ thị trường, bên cạnh nỗ lực rất lớn của các DN cần chú trọng đến việc tháo gỡ nút thắt về nguồn cung nguyên liệu đã và đang bị thiếu hụt, giải quyết tốt các vấn đề về nguồn nhân lực chất lượng cao, về môi trường. Ông TRẦN VĂN LĨNH, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước:

Phải vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn

Hầu như các sản phẩm thủy sản của DN xuất vào châu Âu là hàng giá trị gia tăng, mức thuế nhập khẩu vào thị trường này khá cao - 18%. EVFTA có hiệu lực, mức thuế này sẽ hạ xuống dưới 10%, lộ trình sẽ về 0% trong vòng 3-7 năm tiếp theo. Đây thực sự là tin vui cho DN và cả ngành thủy sản VN.

Tuy nhiên, thị trường châu Âu rất nhiều tiêu chuẩn chính thức phải tuân thủ có và có những tiêu chuẩn không quy định nhưng buộc phải thực hiện. Các DN mới của VN cần phải chú ý. Bên cạnh những tiêu chuẩn kỹ thuật chung của EU, mỗi quốc gia EU lại có một bộ tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa khác nhau buộc hàng Việt phải vượt qua mới vào được. Tiêu chuẩn từ các tổ chức xã hội cũng rất quan trọng, dù không áp đặt, bắt buộc nhưng DN muốn đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng châu Âu phải tuân thủ, như tiêu chuẩn về đạo đức môi trường, trách nhiệm xã hội… Ông ĐỖ HÀ NAM, Chủ tịch HĐQT Intimex Group:

Phải đầu tư sâu vào sản phẩm chế biến

Để tận dụng hiệp định EVFTA, khai thác thị trường rộng lớn này bắt buộc DN phải đầu tư chiều sâu, chế biến cà phê hòa tan mới đáp ứng đúng nhu cầu tiêu thụ của thị trường và hưởng lợi được giảm thuế về 0%. Vì hiện tại, mức thuế cà phê nhân thô nhập khẩu vào EU đã 0%, còn cà phê chế biến thuế cao trên 20%.

EU đã có hàng rào kỹ thuật, quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm… đòi hỏi hàng VN tăng chất lượng. Cơ quan quản lý cần có danh mục các chất kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật được cho phép sử dụng và những chất cấm, cảnh báo nếu sử dụng thì hàng hóa không xuất khẩu được, bị trả về, thiệt hại lớn. Bên cạnh đó, sản xuất VN phải liên kết theo chuỗi sản xuất, nông dân nuôi trồng nhỏ lẻ cũng phải tham gia hợp tác xã trong chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ. Từ đó, hàng nông sản VN mới có thể kiểm soát được dịch bệnh, đạt được các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như GlobalG.A.P. để xuất khẩu. Ngoài ra, để xuất sang EU, nông sản chế biến cũng phải truy xuất nguồn gốc, các quy tắc xuất xứ. QUANG HUY - PHƯƠNG MINH ghi