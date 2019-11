Giáng cấp, cho xuất ngũ Thượng úy Nguyễn Xô Việt

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giữa một người đàn ông và nhân viên trạm dừng nghỉ Hải Đăng (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Trong quá trình dừng nghỉ, người đàn ông này nói con trai vào trong quầy lấy đồ ăn. Khi cháu bé lấy một gói xúc xích và đi ra, các nhân viên yêu cầu cháu quay lại thanh toán. Tức thì người đàn ông tiến lại chửi bới, cầm xúc xích ném về phía nhân viên. Chưa dừng lại, người này còn tát vào mặt một nam nhân viên gần đó. Ngay khi đăng tải, thông tin vụ việc được rất nhiều diễn đàn mạng chia sẻ. Hàng ngàn ý kiến thể hiện sự bất bình và đề nghị truy tìm người đàn ông nói trên. Ít giờ sau, cộng đồng mạng đồng loạt đưa ra tên tuổi cũng như hình ảnh được cho là người đàn ông đã hành hung các nhân viên trạm dừng nghỉ. Người này là Nguyễn Xô Việt, Thượng úy công an, công tác tại Công an thị xã Phổ Yên. Ngày 11-11, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định đình chỉ công tác một tháng đối với ông Việt.