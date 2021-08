Công điện cho biết, qua 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội nguy cơ dịch vẫn rất cao khi lượng người ra đường vẫn đông, nhiều trường hợp đã bị xử lý vi phạm. TP liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại các khu vực có mật độ dân cư đông, địa bàn phức tạp, ngõ ngách đan xen với các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ thiết yếu đang hoạt động tại khu vực.



Qua công tác xét nghiệm diện rộng, TP bước đầu đã xác định được một số địa bàn và đối tượng nguy cơ rất cao (vùng đỏ và nhóm đỏ), tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lớn có thể hình thành những ổ dịch phức tạp, khó kiểm soát. Bên cạnh đó, tại các tỉnh phía Nam dịch bệnh đang lây lan mạnh và sâu trong cộng đồng, một số tỉnh lân cận dịch đang có dấu hiệu bùng phát trở lại tại một số địa bàn.

Theo đó, Hà Nội sẽ thực cách ly toàn xã hội đến 06h ngày 6-9 trên phạm vi toàn TP để phòng, chống dịch COVID-19. Hà Nội yêu cầu người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo nguyên tắc:



Hà Nội chính thức giãn cách đến sáng ngày 6-9

“Người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện. Thành phố cách ly với tỉnh; kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội”.



Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Trung ương và TP, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội. Đồng thời cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và việc hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội đảm bảo theo đúng quy định của TP và chịu trách trong trường hợp để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Công điện yêu cầu cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đánh giá và có thể quyết định các biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn và điều kiện của từng địa phương để kịp thời ngăn chặn, bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất; đồng thời phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Cùng với đó là siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ đầu mới, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích nhất là dịp Quốc khánh 2-9, ngày cuối tuần. Tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gồm hoạt động tham gia giao thông, hoạt động của các cơ quan công sở, sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vu thiết yếu; đảm bảo an toàn, chỉ được hoạt động trong các khung giờ quy định; tuân thủ việc khai báo bằng mã QR Code; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Công điện cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tổ chức tiếp nhận ủng hộ và điều phối hàng hóa, nhu yếu phẩm…; công bố đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị của người dân; chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, phấn đấu không một hộ dân nào bị thiếu đói, không người dân nào bị bỏ lại phía sau. Các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch và tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục, đề xuất bổ sung với những nhóm đối tượng vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Công điện cũng giao Công an TP tổ chức chiến dịch ra quân, bố trí lực lượng lưu động và các chốt để tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân khi ra đường, đảm bảo việc thực hiện nghiêm trong thời gian giãn cách xã hội; phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra việc cấp giấy đi đường của các các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trên địa bàn; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp qua truyền hình và phát thanh, đồng thời triển khai kế hoạch giảng dạy năm học mới đảm bảo an toàn, hiệu quả phù hợp.

Chính quyền các các cấp, các ngành chủ động các phương án tổ chức thực hiện để bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, mất ổn định thị trường, thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng, gây hoang mang trong dư luận. Đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc...

Công điện giao Sở Y tế chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống. Đặc biệt là nâng cao năng lực xét nghiêm, tổ chức xét nghiệm diện rộng trả mẫu trong 12 giờ đối với đối tượng nguy cơ cao và 24 giờ với mẫu còn lại. Đảm bảo khả năng thu dung điều trị 30.000 F0, tổ chức các tầng điều trị phù hợp, khả năng chống dịch lâu dài. Tiếp tục nâng cao năng lực các dây chuyền tiêm vaccine, sẵn sàng tổ chức tiêm quy mô lớn...