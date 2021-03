Hậu Giang: Đề nghị truy tố Tổng GĐ Khu du lịch Phú Hữu

Không thực hiện đúng với chủ trương của tỉnh và hướng dẫn của huyện Tháng 11-2019, VKSND tỉnh Hậu Giang phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng Võ Thanh Long (36 tuổi, tổng giám đốc khu du lịch sinh thái Phú Hữu). Sau thời gian điều tra, năm 2020, chín đồng phạm của Long cũng bị khởi tố bắt tạm giam. Hiện, 10 bị can trong vụ án đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang. Sau khi tổng giám đốc khu du lịch Phú Hữu bị khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo huyện Châu Thành rà soát và báo cáo về dự án này. Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Du lịch sinh thái Phú Hữu (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu) được thành lập vào năm 2011, do công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 10 ha. Đến tháng 1-2017, công ty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Võ Thanh Long, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Cao Thắng. Sau đó, công ty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang với quy mô 3,2 ha và đã được UBND tỉnh chấp thuận. Từ đó, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018, tuy nhiên phía công ty không thực hiện, không có văn bản gia hạn, vì vậy trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện không đưa vào danh mục sử dụng đất. “Sau khi nhận chuyển nhượng từ công ty Duy Danh, công ty Cao Thắng đã được các phòng, ban, ngành huyện hướng dẫn về trình tự thủ tục để doanh nghiệp liên hệ các sở, ngành chuyên môn tỉnh lập các bước thủ tục trước khi đầu tư xây dựng đúng quy định, nhưng công ty không thực hiện đúng với chủ trương của UBND tỉnh và hướng dẫn của huyện” - báo cáo nêu. Đến tháng 11-2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2684 chấm dứt hoạt động dự án này với lý do chấm dứt hoạt động theo điểm g khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư. Sau đó, Võ Thanh Long bị khởi tố, bắt tạm giam.