Hãy cùng nhìn về tương lai để xây dựng đất nước

Xóa bỏ định kiến, đoàn kết người Việt trong và ngoài nước Nghị quyết 36 ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nghị quyết 23 ngày 16-6-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đều nhấn mạnh đã nêu rõ: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai”. Phát biểu tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (2014), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc”. Tại chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân quê hương 2015 - Tổ quốc vinh quang” năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đó cũng nhấn mạnh rằng: “Không có lý do gì để còn bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ mà cản trở sự củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam”. Đại hội lần thứ XII của Đảng một lần nữa khẳng định các quan điểm, chủ trương về đoàn kết, hòa hợp dân tộc: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước”... *** "Đồng bào ta ở nước ngoài về thăm quê hương rất nhiều, hiểu được đất nước rõ hơn, hiểu được tình hình trong nước, cảm nhận được sự đón tiếp nồng ấm của đồng bào ở quê hương. Dù không tránh khỏi đôi chút ngần ngại do ấn tượng cũ hoặc do ý đồ của một bộ phận rất nhỏ vẫn cố tình chia cắt giữa đồng bào trong nước và đồng bào ngoài nước nhưng ranh giới đó đã xóa đi rất nhiều". GS-NGND VŨ DƯƠNG NINH