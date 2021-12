Như PLO đã thông tin, chiều 22-12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan. Ngày 28-12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Công an cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của người cha.