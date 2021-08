Ngày 15-8, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gởi UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết từ tháng 7 đến tháng 8-2021, nhiều công dân Ninh Thuận làm việc ở Đồng Nai trở về tỉnh. Đặc biệt ngày 31-7 có hơn 2.000 công dân Ninh Thuận từ xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai (nơi đang giãn cách theo Chỉ thị 16) trở về địa phương; trong số này có hơn 400 người trở thành F0 đã tạo sức ép rất lớn cho tỉnh về cơ sở cách ly, điều trị, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.



Công nhân Ninh Thuận từ Đồng Nai đi xe máy trở về ngày 31-7.

Với tình hình khó khăn hiện nay ở Ninh Thuận, vừa kết thúc 4 tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 ở một số địa phương trong tỉnh và đang kiểm soát dịch trên địa bàn theo Chỉ thị 15 cần triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, hạn chế lây lan trong các khu cách ly tập trung.

Với khả năng tiếp nhận hiện nay của các khu cách ly tập trung của tỉnh thì việc tiếp nhận công dân Ninh Thuận về địa phương từ các tỉnh phía Nam thực hiện cách ly tập trung theo qui định là hết sức khó khăn.

Do đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm vận động, tuyên truyền người dân Ninh Thuận an tâm ở lại, chấp hành các qui định phòng chống dịch; có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và có biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế cho người dân Ninh Thuận có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để người dân an tâm “ai ở đâu, ở đó”. Kiên quyết không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi Đồng Nai về Ninh Thuận tới khi hết giãn cách.

Khi các địa phương hết giãn cách xã hội và Chính phủ có chủ trương, Ninh Thuận sẽ phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch đón người dân Ninh Thuận về một cách có tổ chức, an toàn, hiệu quả, không để dịch lây nhiễm ra cộng đồng.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp, chỉ đạo các chốt kiểm soát trên QL1 tăng cường chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt không để người dân Ninh Thuận từ Đồng Nai và các tỉnh thành phía Nam về Ninh Thuận đi ngang qua các chốt tại Bình Thuận tới khi hết giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.