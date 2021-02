Karaoke vang trời ở các quán nhậu tại TP.HCM

Nghiên cứu giải pháp xử lý Ngày 26-2, sau phản ánh của báo chí về “hung thần” karaoke tự phát, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có chỉ đạo người đứng đầu các sở ban ngành, chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức về việc tăng cường phòng, chống vi phạm tiếng ồn. Ông Phong giao giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo công an TP Thủ Đức và công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý. Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các ủy viên UBND TP, giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với giám đốc các sở ngành khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho người đứng đầu chính quyền TP.HCM các giải pháp xử lý tiếng ồn. Các giải pháp này phải trình Chủ tịch UBND TP trước ngày 31-3.