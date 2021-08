Chiều 29-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn sau một tuần thực hiện nghiêm ngặt giãn cách.



Xét nghiệm gần 1,7 triệu mẫu ở vùng đỏ, vùng cam

Về công tác xét nghiệm, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết tính đến hết ngày 27-8, hầu hết địa phương đã hoàn thành việc xét nghiệm ở khu vực vùng cam, vùng đỏ với gần 1,7 triệu mẫu, phát hiện hơn 64.000 người dương tính, chiếm tỉ lệ là 3,8% số mẫu xét nghiệm. Theo ông Hải, chính vì tăng tốc xét nghiệm trong bảy ngày qua nên số ca F0 phát hiện tăng cao, bình quân mỗi ngày có 4.740 ca.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM giao chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai xét nghiệm trên địa bàn phụ trách với phương châm thần tốc, hiệu quả, an toàn, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đối với các vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng, đến hết ngày 30-8 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 và tiếp tục xét nghiệm đợt 2, hoàn thành trước ngày 6-9 để phân loại lại các vùng nguy cơ.



Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo chiều 29-8. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Đối với các vùng đỏ và vùng cam, đến hết ngày 1-9 phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm đợt 2, kết hợp với việc triển khai, hướng dẫn rộng rãi để tăng tỉ lệ người dân tham gia tự lấy mẫu.

Về công tác xử lý người vi phạm giãn cách, ông Hải khẳng định TP.HCM dù đã thực hiện nghiêm tuy nhiên vẫn có nhiều người vi phạm. Bảy ngày qua, TP xử phạt đến 6.296 trường hợp.

Gần 1 triệu túi an sinh đã đến với người dân

Trong công tác an sinh xã hội, trong ngày 29-8, Trung tâm An sinh TP.HCM đã trao gần 116.000 túi an sinh đến các quận, huyện và TP Thủ Đức để hỗ trợ người dân khó khăn. Tính chung từ ngày 15-8 đến nay, TP đã trao hơn 960.000 túi an sinh cho bà con. Hơn 20.000 chủ nhà trọ đã miễn, giảm tiền thuê cho 273.728 phòng, với số tiền hơn 158 tỉ đồng.

MTTQ đã cấp 4.650 giấy đi đường cho các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thiện nguyện, hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Về tiếp nhận đối tượng cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng vào trung tâm hỗ trợ xã hội, trong bảy ngày qua, TP đã tiếp nhận 740 người để chăm sóc y tế và chích vaccine.

Đi chợ hộ cho hơn 411.000 hộ, cải thiện về phương thức

Về đi chợ hộ, bảy ngày qua tại 312 phường, xã, thị trấn, các đơn vị đã đi chợ hộ với tần suất một tuần/lần cho 411.922 hộ/508.666 hộ đăng ký, tương đương tỉ lệ 81%.

Ông Phạm Đức Hải cho rằng việc đi chợ hộ là chưa có trong lịch sử, đây là giải pháp rất mới, là “bài toán đa biến”. “TP có hơn 2,2 triệu hộ mà chỉ còn 312 phường, xã, thị trấn đi chợ hộ thì sẽ có nhiều phát sinh” - ông Hải nói và cho biết TP sẽ nỗ lực tối đa để đáp ứng hết sức nhu cầu của bà con.

Tuy nhiên, nếu chưa đáp ứng được, ông Hải khuyên bà con cứ bình tĩnh, trao đổi với cơ quan chức năng, tổ dân phố để tiếp tục đặt ra yêu cầu cho mình. “Nếu chúng ta không hài lòng hết thì cố gắng điều chỉnh nhu cầu, thói quen, sở thích của mình; thà chịu cực, chịu khổ một thời gian nữa còn hơn chịu cực một năm và hơn thế nữa” - ông Hải nói.

phó Giám đốc Sở Công Thương tp.hcm Nguyễn Nguyên Phương cho rằng việc triển khai đi chợ hộ còn lúng túng và người dân còn phản ánh do đây là một việc làm mới và ít có thời gian chuẩn bị. TP.HCM phải sử dụng nhiều nguồn lực, lực lượng khác nhau để chăm lo cho người dân.

Rất nhiều nơi đã công khai đường dây nóng, số điện thoại các đầu mối chịu trách nhiệm, hỗ trợ dân đi chợ hộ. “Trong trường hợp người dân nếu thấy chưa được phục vụ tốt, chưa được cung ứng hàng hóa kịp thời, mong bà con liên hệ để được đáp ứng” - ông Phương nói và mong muốn người dân chia sẻ, bởi trong lúc dịch bệnh phức tạp, đáp ứng được nhu cầu như bình thường là rất khó.

Shipper hoạt động sẽ góp phần gỡ khó trong đi chợ hộ Chiều 29 - 8, UBND TP.HCM đã chính thức cho phép lực lượng shipper hoạt động để kịp thời phục vụ nhu cầu chuyển hàng hóa đến tận nhà cho người dân. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết ngoài tăng cường shipper, quan trọng nhất là bổ sung thêm phương án để bà con đăng ký mua hàng. “Chúng tôi tính toán có những phương án cho người dân đăng ký trực tiếp với hệ thống phân phối và qua đội ngũ shipper có thể đưa hàng hóa trực tiếp đến người dân. Đội ngũ đi chợ hộ trước đây dàn trải, lo toàn bộ cho người dân, tới đây họ sẽ tập trung cho một số khu vực cần thiết” - ông Phương nói. TÚ UYÊN