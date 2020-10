Khẩn: Bão số 8 tiến sát Hà Tĩnh – Quảng Trị

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 8, từ nay đến 26-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.