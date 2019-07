‘Không để cán bộ công an là con tin của tội phạm’

Đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu (ĐB) tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng nay (11-7), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho hay sẽ tiếp tục luân chuyển cán bộ theo tinh thần quyết liệt, đảm bảo không để cán bộ giữ vị trí công tác liên quan ngành nghề kinh doanh có điều kiện quá lâu.



Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Xử lý 500 trường hợp người nước ngoài đánh bạc

Đại biểu (ĐB) Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, đặt câu hỏi về vấn đề phân cấp quản lý nhà nước đối với người nước ngoài (NNN) và giải pháp của ngành công an trong thời gian đến.

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay số lượng NNN đến Đà Nẵng du lịch và làm việc tăng rất nhanh trong những năm qua. Đa phần NNN đến địa bàn đều chấp hành tốt quy định pháp luật.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay phổ biến hoạt động đánh bạc qua mạng, đặc biệt là người Trung Quốc. Công an TP đã xử lý khoảng 500 trường hợp.

“Cái này có cái lỗi là có sự tiếp tay của người dân. Người dân đi thuê phòng ở, khách sạn, tổ chức đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm trú cho các nghi phạm”, tướng Viên nói.

Qua phối hợp giữa Bộ Công an và công an Trung Quốc, Công an TP Đà Nẵng cũng đã xác lập chuyên án bắt giữ 35 nghi phạm. Trong đó có 20 nghi phạm phạm pháp hình sự, nhiều nghi phạm bị truy nã ở Trung Quốc và tiến hành đẩy đuổi ra khỏi biên giới. Công an TP đống thời tham mưu cho UBND TP ban hành quy chế phân cấp trách nhiệm các đơn vị trong công tác quản lý NNN.

Tiếp tục luân chuyển cán bộ công an

Liên quan tội phạm ma túy, tướng Viên cho hay qua kiểm tra 201 cơ sở kinh doanh có điều kiện (vũ trường, quán bar, karaoke), thử test 572 trường hợp thì phát hiện 224 trường hợp dương tính với chất ma túy. Trong đó, nghi phạm sử dụng ma túy sau 0 giờ ở các quán bar hầu hết là dân địa phương và các tỉnh thành lân cận, NNN rất ít.



Công an kiểm tra vũ trường News Phương Đông tại Đà Nẵng rạng sáng 20-5. Ảnh: HẢI HIẾU

Về vấn đề này, ĐB Lê Xuân Hòa, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP cho rằng điều cử tri quan tâm là hướng xử lý đối với các cơ sở và người có trách nhiệm quản lý địa bàn, quản lý ngành.

Theo tướng Viên, vừa qua Công an TP đã luân chuyển một số cán bộ và tháng 7 này sẽ luân chuyển một đợt nữa. Tướng Viên cũng đề xuất TP không nên cho các tụ điểm kinh doanh có điều kiện kéo dài sau 0 giờ.

“Nếu vì môi trường du lịch thì không đúng lắm vì khách du lịch cũng phải nghỉ đêm, chỉ có số ít liên quan đến ma túy mới đến những chỗ này sau 0 giờ. Cơ sở nào vi phạm nhiều lần thì các cấp ngành nên kiên quyết thu hồi giấy phép khi công an đề nghị. Cấp phép mới thì cũng nên xác định nhân thân và nơi đặt quán bar, vũ trường”, tướng Viên nói.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng cử tri và các ĐB rất ghi nhận nỗ lực của Công an TP thời gian qua. Ông Trung cũng đề nghị Công an TP tiếp tục tăng cường tốt công tác cán bộ.

“Không thể để cán bộ công an mà lại là con tin của tội phạm, cái này rất nguy hiểm mà diễn biến nếu như có xảy ra sẽ gây hậu quả rất khôn lường”, ông Trung nói.