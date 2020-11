Không để cán bộ sai phạm len sâu, trèo cao vào bộ máy

Phải trả lại khoản vay ODA vì chưa có… nhu cầu

Cử tri Trần Hoàng Phú đặt vấn đề năm tài chính 2019, TP Cần Thơ trả lại trung ương 6.500 tỉ đồng được phân bổ là do không sử dụng hết hay không sử dụng được.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết việc TP xin trả lại trung ương 1.147 tỉ đồng là do năm 2020 TP không có nhu cầu và đã xin chuyển tiếp khoản này qua năm sau. Theo ông Hiển, đây là khoản vay ODA, không phải ngân sách trung ương cấp cho TP. Do đó, khi chưa có nhu cầu vay, sử dụng thì TP trả lại trung ương.