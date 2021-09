Ngày 29-9, tin từ Tỉnh ủy Kiên Giang cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 30-9.



Cụ thể, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên phạm vi toàn tỉnh, bắt đầu từ 0 giờ ngày 30-9 cho đến khi có quyết định mới.

Đối với xã Bình Giang, thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn (huyện Hòn Đất) tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.



Từ nay đến ngày 30-9, Kiên Giang phấn đấu kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó cắt đứt được chuỗi lây nhiễm ở TP Phú Quốc. Ảnh: KHƯƠNG QUỐC

Ngoài ra tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với một số ấp, khu phố và xã, phường, thị trấn, gồm phường An Thới (TP Phú Quốc), phường Mỹ Đức (TP Hà Tiên), khu phố Minh An thuộc thị trấn Minh Lương, (huyện Châu Thành), khu phố Võ Thị Sáu, khu phố Nguyễn Trãi thuộc phường Vĩnh Thanh, khu phố Nam Cao thuộc phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá), các ấp Hòn Chông, Bãi Giếng, Ba Trại, Hòn Trẹm thuộc xã Bình An và thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương).

Trong thời gian áp dụng mức độ giãn cách đối với từng địa bàn, người dân chỉ được đi lại trong phạm vi huyện, TP và tỉnh vẫn giữ các chốt kiểm soát liên tỉnh, liên huyện, bỏ các chốt trong phạm vi huyện, trừ vùng đỏ đang áp dụng theo Chỉ thị 16.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho UBND tỉnh ban hành quy định các ngành nghề, lĩnh vực được phép hoạt động khi thực hiện nới lỏng giãn cách. Đối với học sinh các cấp học sẽ đến trường từ ngày 18-10, trong thời gian từ nay đến ngày 18-10, học sinh các cấp tiếp tục học trực tuyến, học qua truyền hình theo các kế hoạch đã triển khai.

Về mục tiêu chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các ngành, các địa phương phấn đấu đến hết ngày 30-9 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó, cắt đứt được chuỗi lây nhiễm ở TP Phú Quốc và ngăn chặn sự lây lan trong khu phong tỏa, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Thống kê đến tối 28-9, Kiên Giang ghi nhận 5.567 ca mắc COVID-19, trong đó, địa phương có số ca nhiều nhất tỉnh là TP Rạch Giá với 2.184 ca, kế đó là TP Hà Tiên 906 ca, huyện Kiên Lương 879 ca.

Theo đánh giá nguy cơ, toàn tỉnh có một huyện vùng đỏ, hai huyện vùng cam, năm huyện vùng vàng, bảy huyện vùng xanh. Đối với cấp xã, Kiên Giang có 110/144 xã là vùng xanh, chỉ còn năm xã vùng đỏ.