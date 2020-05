Kiến nghị xử lý 82.000 tỉ, chuyển 4 vụ sang công an

Chi trả nợ lãi trên 112.000 tỉ đồng Quyết toán chi ngân sách trung ương năm 2018 là trên 572.000 tỉ đồng, thấp hơn 4,8% so với dự toán. Quyết toán chi ngân sách địa phương là trên 862.000 tỉ đồng, thấp hơn 6,4% so với dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển dự toán trên 401.000 tỉ đồng, quyết toán trên 393.000 tỉ đồng; chi trả nợ lãi trên 112.000 tỉ đồng, quyết toán trên 106.000 tỉ đồng. Chi phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quản lý hành chính: Dự toán trên 974.000 tỉ đồng và quyết toán trên 974.000 tỉ đồng.