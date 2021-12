Ngày 7-12, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 (trực tuyến).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có mức tăng trưởng đạt 2,15% so cùng kỳ.

Mức tăng này thấp hơn cùng kỳ nhưng được xem là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng trong thời gian qua.



Ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Hùng

Theo UBND tỉnh An Giang, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển khó khăn đầy thách thức như hiện nay. Năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Ước tăng trưởng cho khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,22% cao hơn so với cùng kỳ.

Năng suất lúa bình quân cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất thuận lợi và trúng mùa, trúng giá; sản lượng thu hoạch của các loại cây lâu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ (tăng so với cùng kỳ là 19,4 ngàn tấn). Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản lượng thủy sản cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý là xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng tốt. Do ảnh hưởng bởi COVID-19, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải tạm ngưng hoạt động tuy nhiên một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như gạo, thủy sản, rau quả, may mặc, đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ.

Ước tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2021 đạt hơn 1.298 triệu USD, tăng 17,82% so với cùng kỳ.

Trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1.120 triệu USD, tăng 16,06% so với kế hoạch và tăng 20,43% so với cùng kỳ.



Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: HD

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như gạo có tín hiệu khả quan do nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường Philippines, Trung Quốc, Australia... và một số thị trường như Nga, Bangladesh và châu Âu tăng.

Ước kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 516.000 tấn, tương đương 278,5 triệu USD, tăng 3,15%. Còn kim ngạch xuất khẩu thủy sản cũng tăng 26,91%; một số mặt hàng khác như phân bón, thuốc lá cũng tăng tốt.

Tổng giá trị xuất/nhập qua các cửa khẩu biên giới An Giang 10 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2,3 tỉ USD, tăng 42% so cùng kỳ…

Tại kỳ họp này UBND tỉnh An Giang sẽ trình HĐND quyết nghị thông qua Đề án thành lập thị trấn Đa Phước, huyện An Phú.