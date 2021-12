Năm năm qua, TP.HCM giữ vững vị trí đầu tàu Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận, năm năm qua, kinh tế TP tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu cả nước. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 6,41%, tỉ trọng kinh tế TP đóng góp trên 22,2%. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Cải cách hành chính được đầy mạnh; giáo dục, y tế có nhiều bước phát triển. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công và chất lượng đời sống người dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, GRDP năm 2021 trên địa bàn TP ước giảm 5,06% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,39%) và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%). Có thể thấy trong sáu tháng đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP tăng 5,66% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến quý III là thời gian TP thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tốc độ tăng trưởng giảm đến 24,39% so với cùng kỳ. Bắt đầu từ quý IV, khi TP dần mở cửa trở lại nền kinh tế, các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại với nhịp độ bình thường nhưng theo dự báo thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ… giảm sẽ tiếp tục giảm.