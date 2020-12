Làm rõ clip '3 Cảnh sát giao thông đánh tài xế xe tải'

Ngày 2-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết lãnh đạo cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vi phạm của một tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Công an huyện Việt Yên vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.



Hình ảnh tài xế bị tổ CSGT kéo ra khỏi ghế lái. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, ngày 29-11, tổ CSGT nêu trên thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 17, thuộc địa phận huyện Việt Yên.

Quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ CSGT phát hiện chiếc xe ô tô tải 98C-120.98 có dấu hiệu vi phạm chở quá khổ, quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy.

Khi đến Km72+200, quốc lộ 17, do xe tải rẽ vào đường đê và vướng barie hạn chế chiều cao nên không di chuyển được. Lúc này, tài xế mới chịu dừng lại.

Trong lúc xử lý, ba cán bộ CSGT trong tổ công tác đã có lời nói, hành động vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân.

Hình ảnh từ clip đăng tải trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhóm CSGT mở cửa xe, kéo tài xế xuống rồi xảy ra xô xát.

“Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vi phạm của các thành viên trong tổ công tác để xử lý theo quy định” – Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.