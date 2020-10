Làng biển ở Huế khẩn trương di dân tránh bão số 9

Ngày 27-10, chính quyền địa phương tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vận động bà con ở những khu vực gần biển, nhà tạm bợ, vùng có nguy cơ ngập sâu di dời đến nơi an toàn trước chiều cùng ngày. Ảnh: NGUYỄN DO



Tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), địa phương giáp với biển khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Ngoài di dời tại chỗ, lực lượng chức năng đã trưng dụng 3 trường học trên địa bàn để người dân đến tránh bão số 9. Ảnh: NGUYỄN DO



Theo ghi nhận của PV, từ trưa cùng ngày, người dân tại đây rất khẩn trương đến địa điểm tránh bão tập trung. Lực lượng chính quyền địa phương, bộ đội Biên phòng cũng có mặt khẩn trương chuẩn bị đón tiếp, sắp xếp chỗ ở cho người dân. Ảnh: NGUYỄN DO



Người già với trẻ em có mặt rất đông tại khu tránh bão tập trung. Nhiều người cho biết, trong tháng nay đã 3 lần đi tránh bão lũ. Ảnh: NGUYỄN DO



Theo UBND thị trấn Thuận An, ban đầu người dân tự phục vụ ăn uống với những thực phẩm mang theo. Tuy nhiên, tại đây cũng bố trí một phòng học thành nhà phục vụ ăn uống cho người dân đến tránh bão. Ảnh: NGUYỄN DO



Ông Nguyễn Văn Giàu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết hiện lực lượng rà soát tại các địa phương để vận động tuyên truyền người dân di chuyển đến nơi an toàn. Đối với những người dân bất chấp ở lại trong những căn nhà tạm bợ thì chính quyền địa phương tiếp tục vận động và sẽ cưỡng chế nếu cần thiết để bảo đảm an toàn cho tính mạng, sức khỏe của chính người dân. Ảnh: NGUYỄN DO



Nhiều vật dụng cá nhân như áo quần, sách vở, thức ăn,... được người nhà chuyển đến khu tránh bão tập trung. Ảnh: NGUYỄN DO



Càng về chiều, người dân tại Thuận An đến khu tránh bão tập trung càng đông. Ảnh: NGUYỄN DO



Chị Phan Thị Thu Lan (người bồng con) cho biết, đây là lần thứ 3 trong tháng nay chị phải cùng con mới sinh 3 tháng tuổi đi tránh bão lũ. Hai lần trước chị cùng con đến nhà bà ngoại ở khu vực cao ráo hơn để tránh lũ, tuy nhiên lần này theo dự báo bão lớn nên chị cùng con đến khu tránh bão tập trung để được an toàn. Ảnh: NGUYỄN DO



Vật nuôi cũng được người dân đưa đến nơi tránh bão tập trung. Ảnh: NGUYỄN DO



Những em nhỏ nằm ngủ trưa tại phòng đón tiếp dân đến trú tránh bão lụt. Ảnh: NGUYỄN DO



Càng về chiều, người dân đến khu tránh trú bão tập trung càng đông. Chính quyền và người dân thị trấn biển khẩn trương các biện phát phòng, tránh bão số 9. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo dự báo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, với cường độ mạnh, tính từ tâm, vùng bán kính hứng chịu sức gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8, lên tới 300 km. Khu vực nằm trong bán kính 150 km hứng chịu gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên

Do đó, từ đêm nay 27-10 đến ngày 29-10, ở tỉnh này có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Tại các vùng xung yếu, các địa phương lên kế hoạch, khẩn trương di dời 18.000 hộ dân.