Sáng 18-8, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An), cho biết Công an phường Vinh Tân đang lập hồ sơ, xử lý ông Nguyễn Văn L (28 tuổi, trú xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi lén lút đưa người vào ra vùng có dịch.



Công an làm việc với ông Nguyễn Văn L.

Từ 0 giờ ngày 17-8, TP Vinh thiết lập khu vực cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. TP Vinh thiết lập 14 chốt kiểm soát, ngăn chặn người dân và các phương tiện ra, vào vùng dịch.

Ông L biết được nhiều người dân có nhu cầu ra, vào TP Vinh nên đã tiếp cận để lén lút đưa người né chốt để hưởng lợi bất chính.

Ông nói với người dân bản thân thông thạo địa hình nên biết được một số đường tắt, lối mở nhỏ hoặc đi băng qua đồng ruộng để né các chốt. Nếu đưa vào, ra trót lọt thì ông thu tiền công 30-50.000 đồng/người.

Lúc 19 giờ đêm 17-8, Công an phường Vinh Tân cùng lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông L đưa hai người không rõ lai lịch băng đồng rồi qua đường tắt lối mòn đi vào TP Vinh. L khai bản thân đã đưa trót lọt được ba người vào TP Vinh.

Công an phường Vinh Tân đã lập biên bản đề nghị cấp trên ra quyết định xử phạt hành chính ông L 30-40 triệu đồng về hành vi đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch (điểm c, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 117/2020).