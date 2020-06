Mất an toàn kéo dài ở mỏ đá 99 dẫn đến chết người

Ngày 29-6, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc một thanh niên 19 tuổi tử vong ở mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 (đóng tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).



Năm 2019, mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính. Ảnh: ĐL

Vừa kiểm tra xong thì xảy ra tai nạn chết người

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đô Lương, cho biết tháng trước đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đô Lương xuống kiểm tra mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99. Phòng LĐ-TB&XH cũng cử một thành viên tham gia. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại xảy ra tai nạn lao động chết người.

Nạn nhân tử vong tại mỏ đá là anh Trần Văn Thành (19 tuổi, trú xã Trù Sơn). Anh Thành không phải là công nhân có hợp đồng lao động nhưng phía chủ mỏ vẫn để anh Thành vào làm việc trong mỏ dẫn đến tai nạn lao động.

Cụ thể, sáng 17-6, anh Thành lên mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 tham gia khoan đá để nhồi mìn nổ thay cho bố.

Do khai thác đá theo kiểu thẳng đứng và hàm ếch, khi anh Thành đang đu người để khoan đá trên mỏ thì bị một viên đá văng trúng. Anh Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo ông Nguyễn Thụy Chính, Chủ tịch UBND xã Trù Sơn, quy trình khai thác đá phía xã không thể vào kiểm tra. "Vụ tai nạn lao động làm anh Thành tử vong thì giữa công ty và gia đình đã thỏa thuận, không khám nghiệm tử thi”- ông Chính nói thêm.



Mỏ đá của Công ty CP Vật liệu xây dựng 99 từng bị xử phạt vì chặt phá rừng phòng hộ và rừng sản xuất để làm đường vận chuyển vật liệu. Ảnh: ĐL

Mất an toàn kéo dài



Theo phản ánh của người dân, mỏ đá này trước đó từng xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết nhiều người.

Năm 2014, Ban Kinh tế, ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại một số điểm mỏ trên địa bàn huyện Đô Lương.

Qua giám sát cho thấy mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 có nguy cơ mất an toàn lao động cao, công tác bảo vệ môi trường cũng chưa đảm bảo. Ở các điểm mỏ cũng không có nội quy về an toàn lao động cũng như bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ; quy trình khai thác mỏ chưa đảm bảo...

Cũng trong năm 2014, tại mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 đã xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm chết hai người.



Mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99 từng bị công an phát hiện và xử phạt vì công nhân nổ mìn khai thác đá chưa đúng. Ảnh: Đ.L

Đầu năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An chủ trì đi kiểm tra mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện công ty này có các vi phạm, như không tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, thực hiện không đúng trình tự khai khác và hệ thống khai thác xác định thiết kết mỏ được phê duyệt (không bạt tầng, xén ngọn).

"Với những vi phạm trên, Công ty CP Vật liệu 99 đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 80 triệu đồng" - Ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương thông tin.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã yêu cầu công ty khắc phục các lỗi vi phạm như phải làm đường lên đỉnh mỏ, bạt ngọn, xén tầng… rồi mới được khai thác. Tuy nhiên đến nay, công tác khắc phục các sai phạm trên vẫn chưa xong và mỏ đá đang khai thác bằng phương thức nổ mìn…



Mỏ đá nằm gần nhà dân. Ảnh: ĐL

Việc khai thác đá theo kiểu thẳng đứng của Công ty CP Vật liệu 99 khiến các mỏ đá có thể sập xuống đường bất cứ lúc nào. Điều này khiến người dân khi đi qua đây không khỏi lo lắng vì sợ đá rơi trúng.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra hoạt động khai thác mỏ đá của Công ty CP Vật liệu 99. Nếu công ty khai thác không đúng quy trình, không bảo đảm an toàn... thì sẽ kiến nghị cho tạm dừng hoạt động của mỏ” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết.

Trong khi đó, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, nói rằng Sở đang giao Phòng Tài nguyên khoáng sản làm báo cáo.