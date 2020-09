Một học sinh may mắn thoát nạn vì bị bỏ quên trên ô tô

Sự việc xảy ra vào sáng 9-9, tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội.



Theo đó, 7 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, nhân viên lái xe đã lái xe về cổng số 1 của nhà trường để đậu. Lúc xuống xe, cô phụ trách xe và lái xe đã chủ quan bỏ qua việc đi xuống cuối xe kiểm tra trước khi xuống xe nên đã bỏ sót một học sinh lớp 3 trên xe.

Đến 8 giờ 01, học sinh nói trên đã may mắn tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng số 1. Trên đường đi, học sinh gặp một số giáo viên của trường. Các cô hỏi thì học sinh nói là xe đến muộn nên sơ xuất không hỏi gì thêm.

Tiếp đó, giáo viên chủ nhiệm cập nhật sĩ số lớp đủ 32/32 học sinh nên nhà trường không phát hiện ra.



Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội. Ảnh: NTCC

Đến chiều cùng ngày, khi biết sự việc, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập Ban giám hiệu và cán bộ liên quan họp khẩn cấp để nắm bắt tình hình, kiểm tra camera ở thời điểm xe đến trường và thấy cô phụ trách xe và lái xe đã bỏ qua bước xuống cuối xe kiểm tra theo quy định.

Ban lãnh đạo nhà trường và cán bộ theo xe đã liên hệ với gia đình học sinh, kiểm tra tình hình sức khỏe và tâm lý học sinh, trực tiếp xin lỗi cha mẹ học sinh.

Trường cũng ra quyết định kỉ luật hai nhân viên liên quan đến sự việc, thay cán bộ phụ trách xe ngay từ sáng 10-9.

Cùng với đó, trường quyết định đẩy sớm giờ báo cáo sĩ số của giáo viên chủ nhiệm lên 7 giờ 50 hàng ngày (thời gian quy định cũ là 8 giờ 15). Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra thông tin học sinh nghỉ không phép trên kênh thông tin nội bộ nhà trường rồi gọi điện để xác nhận thông tin với cha mẹ học sinh.

Trường hợp không liên lạc được, giáo viên chủ nhiệm báo cho văn phòng. Sau 8 giờ 15, văn phòng phải gọi điện cho cha mẹ học sinh để xác nhận thông tin, nếu không gọi được phải báo ngay Ban Giám hiệu để kịp thời chỉ đạo.

Về phía học sinh bị bỏ quên trên ô tô, cháu cho hay lúc tỉnh ngủ thấy có một mình trên xe, ban đầu có lo một chút nhưng vì đã được hướng dẫn mở cửa xe từ bên trong, nên cháu mở cửa ra được và lên lớp học. Buổi chiều về nhà, khi mẹ hỏi thì cháu mới kể lại sự việc.