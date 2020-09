Công an thông tin việc nghi can liên tiếp tử vong ở trại giam

Ngày 10-9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin chính thức về tình hình công tác giam giữ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Lào Cai trong tháng 8 và tháng 9-2020.

1 người tự tử, 1 người chết do bệnh lý

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26-8, nhận được tin cấp cứu của buồng số 2 nhà giam T2, cán bộ quản giáo, cán bộ y tế và cảnh sát bảo vệ đã phối hợp đưa Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, trú tại thị xã Sa Pa) đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đến 23 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân tử vong do bệnh lý. Bước đầu xác định ông Dũng bị xuất huyết đường tiêu hóa do có tiền sử sử dụng chất ma túy trong thời gian dài.

Theo công an, ông Dũng bị bắt giữ vào ngày 20-8 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Khu giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: CACC

Tiếp đó, khoảng 2 giờ 53 phút ngày 29-8, tại nhà giam T5, cán bộ trực kiểm soát an ninh phát hiện tại buồng giam số 2-T5 nghi vấn dấu hiệu không bình thường. Ngay lập tức, cán bộ quản giáo, cán bộ y tế và cảnh sát bảo vệ đã mở cửa và phát hiện Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, trú tại Thái Nguyên) treo cổ tại cửa ra vào buồng giam.

Theo công an, ông Hà đang bị tạm giam để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép năm bánh heroin.

Cả hai trường hợp trên đã được Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định và bàn giao cho thân nhân gia đình về mai táng tại địa phương nơi cư trú.

2 người tự tử không thành

Cũng theo Công an tỉnh Lào Cai, trong tháng 9-2020, công an còn kịp thời phát hiện hai người tự sát không thành.

Cụ thể, ngày 3-9, cán bộ trực kiểm soát an ninh phát hiện Thào A Chư (33 tuổi, trú tại Điện Biên) dùng áo che kín camera nên lập tức kiểm tra. Tại phòng giam, công an phát hiện Chư đang có biểu hiện dùng vải treo cổ tự sát.

Chư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, hiện đã ổn định sức khỏe và được đưa về nơi giam giữ. Công an cho hay Chư bị tuyên án tử hình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào năm 2016.

Tiếp đó, ngày 8-9, trại tạm giam tiếp tục phát hiện Hoàng Văn Duần (49 tuổi, trú tại huyện Bát Xát) treo cổ tại nhà vệ sinh của buồng giam. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát an ninh đã phát hiện và phối hợp với cán bộ quản giáo, y tế, bảo vệ cấp cứu thành công.

Theo công an, ông Duần bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào ngày ngày 6-9.



Nguyễn Trọng Hà bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 3-2020. Ảnh: CACC

Bộ Công an vào cuộc kiểm tra

Công an tỉnh Lào Cai cho hay ngay sau khi xảy ra một số vụ việc trên, lãnh đạo Cục C11 - Bộ Công an, VKSND tỉnh Lào Cai đã thành lập đoàn kiểm tra công tác giam giữ tại Trại Tạm giam Công an tỉnh.

Kết quả đánh giá Trại tạm giam Công an tỉnh đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Việc tiếp nhận, phân loại, bố trí giam giữ, thực hiện các chế độ và các quyền hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan cũng đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tập thể toàn đơn vị đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp cố ý tự sát, không để hậu quả xấu xảy ra.

Đối với trường hợp chết do bệnh lý ngoài ý muốn, Trại tạm giam đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Đối với trường hợp Nguyễn Trọng Hà treo cổ tự sát, cơ quan chức năng nhận định đối tượng đã có nhiều tiền án. Quá trình giam giữ, người này luôn biểu hiện diễn biến tư tưởng tiêu cực, nhiều lần tìm cách tự sát nhưng cán bộ kiểm soát an ninh đã kịp thời phát hiện xử lý. Cho đến ngày 28-9, nghi phạm quyết tâm thực hiện hành vi tự sát đến cùng, do đó gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý giam giữ của trại.