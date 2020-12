Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở ​các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Do mưa lớn, tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra sạt lở, đất đá từ trên cao đổ xuống vùi lấp hàng trăm mét đường Trường Sơn Đông. Sạt lở đã làm chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân ở các khu dân cư Huy Dũi, Măng Lăng, Tà Vây (xã Sơn Long).



Tạm dừng tìm kiếm người mất tích ở Trà Leng

Để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND xã Sơn Long Đỗ Thanh Vượt đã yêu cầu lãnh đạo các trường cho 33 học sinh nằm trong vùng sạt lở nghỉ học. Ngoài ra, 89 hộ dân của các khu vực nguy hiểm do sạt lở vẫn còn ở nơi sơ tán, chưa thể về nhà.



Nhiều tuyến đường ở Hội An ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: T.NHẬT

Tương tự, tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài hai ngày qua. Nhiều tuyến đường, khu vực bị ngập gây chia cắt. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam dự báo lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ.

Trên tuyến quốc lộ 40B, nước từ thượng nguồn đổ về băng qua cầu ngầm sông Trường, sông Nước Oa, giao thông đến các xã vùng cao của huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My bị chia cắt. Ông Trần Toại, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết huyện đã bố trí lực lượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại khu vực cầu cống ngầm bị ngập, các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết hai ngày qua lượng mưa ghi nhận tại huyện ở mức tương đối. Để đảm bảo an toàn, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở xảy ra ngày 28-10 ở xã Trà Leng đã tạm dừng.

Sau thời gian dài bị cô lập do sạt lở, lực lượng chức năng đã nỗ lực thông đường đến hai xã Phước Thành và Phước Lộc (huyện Phước Sơn). Tuy nhiên, hai ngày qua tiếp tục xảy ra mưa, công tác tìm kiếm, đưa hàng tiếp tế đến người dân tạm dừng.



Nhiều nơi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ngập lụt nặng. Ảnh: T.NHẬT

“Thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, có mưa. Do đó, lực lượng cứu hộ đã tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc. Cùng với đó, địa phương tạm thời yêu cầu người dân tạm dừng di chuyển qua tuyến đường đã thông để đảm bảo an toàn, đề phòng tiếp tục xảy ra sạt lở” - ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, nói.



Phú Yên nhiều nơi bị ngập

Tại Phú Yên, từ tối 28-11 đến nay có mưa lớn làm tuyến ĐT 647 đoạn qua xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Ông La O Hóa, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân), cho biết: “Hiện có 230 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu ở hai thôn Làng Đồng và Phú Hải bị cô lập do các tuyến đường vào thôn sạt lở, hư hỏng, các phương tiện không thể lưu thông”.

Từ sáng 30-11, một số tuyến giao thông các xã vùng trũng thấp của tỉnh Phú Yên đã bị chia cắt do nước ngập. Ông Nguyễn Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết: “Do mưa lớn nên sáng nay nhiều khu dân cư ở huyện đã bị chia cắt cục bộ do nước lũ về dâng cao. Hiện tại nước lũ đang rút dần, tuy nhiên chúng tôi cũng không dám chủ quan, lơ là vì có thể đêm nay trời tiếp tục mưa to, nước lũ lại về”.

Tại huyện Tây Hòa, lũ lên nhanh cũng gây chia cắt giao thông, nước đã vào nhà một số hộ dân ở địa phương này.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Kiểm tra, rà soát nhà ở, các khu dân cư có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đắk Lắk: Mưa lũ làm sập nhà dân, nguy cơ bị sạt lở Chiều 30-11, thông tin từ lãnh đạo huyện Krông Bông, Đắk Lắk cho hay do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, mực nước trên sông Krông Bông dâng lên cao làm bảy ngôi nhà tại xã Hòa Phong và xã Hòa Lễ bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, có 17 ngôi nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở. Tại xã Hòa Lễ có ba điểm sạt lở đất, núi làm hư hỏng ba nhà dân và trời tiếp tục có mưa nên có nguy cơ sạt lở rộng hơn. Còn tại xã Hòa Phong, đất sạt lở tràn vào nhà của bốn hộ dân làm hư hỏng nhà. Khu vực này có nguy cơ sạt lở rộng hơn. UBND xã Hòa Lễ và lực lượng chức năng đã kiểm tra và thực hiện di dời hộ dân đến nơi an toàn. H.TRƯỜNG

Khánh Hòa: 36 người đi du lịch mắc kẹt trên núi

Chiều tối 30-11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa, cho hay lực lượng cứu hộ của huyện vẫn chưa thể tiếp cận được đoàn khách du lịch đến từ TP.HCM cùng người dân địa phương đang mắc kẹt trên núi Tà Giang thuộc xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.

“Hôm nay huyện cử lực lượng mang lương thực, thực phẩm lên tiếp tế cho đoàn du khách nhưng nước suối dâng cao, không thể vượt qua. Khu vực đó không có sóng điện thoại nên chúng tôi cũng chưa liên lạc được với lực lượng cứu hộ. Theo đề nghị của huyện, ngày mai tỉnh sẽ tăng cường lực lượng cứu hộ lên tìm cách tiếp cận, đưa đoàn khách cùng người dân địa phương mắc kẹt ra ngoài khi nước rút” - ông Nhuận thông tin.

Theo chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, một đoàn du khách đến từ TP.HCM với 36 người, thuê chín người dân địa phương bắt đầu thực hiện tour leo núi, khám phá đỉnh Tà Giang từ sáng 28-11. Theo lịch trình, đến tối 29-11 đoàn du khách sẽ đến TP Nha Trang để trở về TP.HCM. Tuy nhiên, đến tối 30-11 đoàn khách vẫn chưa thể ra khỏi khu vực núi Tà Giang.

Nguyên nhân do nước suối Đá Lớn dâng cao, đoàn khách không thể vượt qua. Hiện đoàn khách này bị mất liên lạc do địa hình núi cao, không có sóng điện thoại. Ông Nhuận cho biết thêm, theo trình báo từ người thân một người dân địa phương tham gia dẫn đoàn, hiện đoàn du khách cùng những người dân tham gia dẫn đoàn đang ở tại một trang trại chăn nuôi bò. Bước đầu, tất cả đều an toàn.

Tuy nhiên, lượng thức ăn mang theo chỉ đủ dùng trong một, hai ngày nên UBND huyện Khánh Sơn cử lực lượng cứu hộ đi tiếp tế, ứng cứu đoàn khách. “Theo lịch trình, đoàn du khách ở trang trại nuôi bò trước khi trở về. Do đó, khi nước suối dâng cao không thể vượt qua để trở về, họ sẽ tiếp tục ở lại trại bò này” - ông Nhuận cho hay.