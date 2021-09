Ngày 12-9, ghi nhận tại tổ 26, 27 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), các hộ dân nơi đây phải tìm mọi cách để ngăn cho nước lũ không tràn vào nhà. Cảnh ngập nước diễn ra từ đêm 11-9 đến hôm nay. Người dân suốt một đêm không ngủ để thức chống nước ngập.

Bà Dương Thị Xanh (sinh năm 1968, tổ 26, phường Thanh Khê Tây) cho biết, mưa lớn làm nhà bà bị ngập gần 1 m. Đồ đạc trong nhà nhiều, nên bà chỉ đưa được những vật dụng có giá trị lên gác để tránh hư hỏng. Mấy đứa nhỏ trong nhà cũng lên trên gác nằm ngủ.

Qua quan sát, căn nhà bà Xanh đã xuống cấp, nhưng không thể sửa chữa do nằm trong khu vực giải tỏa. Bà hi vọng chính quyền sẽ tạo điều kiện để gia đình bà sửa nhà khi mùa mưa bão đang về. Vì do tình hình chống dịch COVID-19 nên việc sửa chữa nhà cửa của gia đình bà chưa thể thực hiện được.



Một con hẻm tại tổ 26 (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) bị ngập sâu khoảng 1 m. Ảnh: BT.



Một số hộ dân dùng tấm chắn, ngăn cho nước không tràn vào nhà. Ảnh: BT.



Bà Xanh phải kê các vật dụng trong nhà lên cao để tránh bị ngập nước. Ảnh: BT.



Nước ngập trong nhà một hộ dân ở tổ 27, phường Thanh Khê Tây. Ảnh: BT.

Trong đợt mưa lớn này, khu vực tổ 26 phường Thanh Khê Tây có hơn 35 hộ dân bị ngập nước, nhiều nhà bị ngập sâu từ từ 1m tới 1,2m.



Còn tại phường Chính Gián (quận Thanh Khê), không những bị ngập mà nhiều nhà dân xuống cấp bị thấm dột. Tại một số hộ còn diễn ra cảnh nước mưa chảy xối xả vào nhà như vỡ đập.

Chị Song Nhi (22 tuổi, tổ 45, phường Chính Gián ) cho hay, căn phòng trọ chị thuê đã không được chủ trọ tu sửa nhiều năm qua. "Mọi năm chỉ xảy ra hiện tượng thấm dột nhỏ giọt. Tuy nhiên năm nay nước mưa chảy vào nhà nhiều quá, chỉ biết ngắt cầu dao tránh điện giật và mong cho trời ngớt mưa, chứ tôi không biết xử lý như thế nào", chị Nhi lo lắng.



Nhà dân tại quận Thanh Khê bị bao vây trong nước. Ảnh: BT



Một hộ dân tranh thủ vớt những vật dụng bị ngâm trong nước. Ảnh: BT



Lượng mưa do ảnh hưởng của Bão số 5 khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng. Ảnh: BT.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, nhận được tin bão gần bờ, địa phương đã lên phương án di dân ở những vùng có khả năng bị ngập do ảnh hưởng của bão.



"Năm nay mưa diễn ra theo từng đợt nên chưa xảy ra tình trạng ngập kéo dài, bà con chủ yếu ở nhà để coi giữ đồ đạc. Nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ đưa bà con đi sơ tán để đảm bảo an toàn", ông Thuyên nói.