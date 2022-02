Hai nhiệm vụ của CSGT TP.HCM trong xử lý tiếng ồn Vừa qua, chính quyền và Công an TP.HCM đã giao CSGT phối hợp xử lý tiếng ồn và lực lượng CSGT TP được giao hai nhiệm vụ chính.

Đầu tiên là tổ chức tuyên truyền việc tuân thủ các quy định về tiếng ồn. Trong đó tập trung phân tích việc nhận diện tiếng ồn, các loại tiếng ồn trong đô thị; tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe và ảnh hưởng đến an ninh trật tự; quy định pháp luật về xử lý vi phạm tiếng ồn; trách nhiệm của cơ sở kinh doanh cũng như trách nhiệm của người dân... Hai là, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, CSGT sẽ kết hợp nắm tình hình tại các khu vực, tuyến đường có sử dụng âm thanh vi phạm về an ninh trật tự, gây ồn ào, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ để tham mưu chính quyền địa phương có biện pháp xử lý.