Theo đó, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, được bổ nhiệm chức vụ giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.



• Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh thủ trưởng Cơ quan CSĐT đối với Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; quyết định bổ nhiệm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

• Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương.

• Tại Ninh Thuận, VKSND Tối cao đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thu, kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Ninh Thuận, giữ chức vụ viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận.