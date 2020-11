Nhân sự mới tỉnh Long An

Ngày 11-11, HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác nhân sự.



Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Cần.



Ông Nguyễn Văn Út (người cầm hoa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu HĐND đã bầu ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng làm Ủy viên UBND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp HĐND tỉnh Long An khóa IX cũng xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, điều chỉnh Nghị quyết số 112/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khối nhà cơ quan 2.

Ông Nguyễn Văn Út, sinh năm 1969; quê quán xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ông Út có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sỹ kinh tế; cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Văn Út từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.