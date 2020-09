Nhiều nhân sự mới các tỉnh

Yên Bái có thêm phó giám đốc công an tỉnh Sáng 18-9, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nhân sự. Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ tới dự và trao quyết định. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Trưởng phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.