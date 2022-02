Liên quan đến vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam), tám nạn nhân được xác định là người ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ghi nhận tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh) - nơi gia đình các nạn nhân sinh sống vào sáng nay, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng, ai cũng xót thương cho những nạn nhân xấu số chìm ca nô.



Đường vào gia đình các nạn nhân. Ảnh CTV

Ông Sơn, Trưởng thôn Đoài cho biết, hai gia đình có một số người đang công tác tại nhà máy cơ khí trên địa bàn UBND xã Nam Hồng, một số người đã về hưu. Cả đoàn gồm 14 người đi, tám người gặp nạn, sáu người còn lại do sợ say sóng nên không đi.

“Hiện tại xác định gia đình nhà ông Đ. mất năm người gồm hai cháu ngoại, hai cháu nội và một con gái. Nhà ông C. mất ba người là cháu ngoại, con trai, con dâu.

Hai gia đình có quan hệ thông gia với nhau nên trong đó có nạn nhân là cháu nội của nhà này là cháu ngoại của nhà kia. Hiện sáu trong tám nạn nhân của hai gia đình đã được tìm thấy, còn hai người vẫn đang mất tích"- ông Sơn chia sẻ.

Ông C. (một trong số gia đình các nạn nhân), ông mất đi 3 người thân trong vụ việc thương tâm này là hai con và một người cháu ngoại.

“Ban đầu bảo đi Đà Nẵng nhưng không biết thế nào lại đi Hội An. Chúng nó đi từ hôm thứ Năm, đáng lẽ bình thường là chiều nay về đây. Gia đình tôi có hai vợ chồng con trai với đứa cháu chưa tròn 3 tuổi đi hết rồi…

Còn ông Đ. thông gia ở trên này, cả nội ngoại cũng năm người. Tổng cả hai gia đình là tám người”- ông C đau đớn.

Cũng theo ông C., trước đó ông cũng khuyên dặn nên đợi khi hết dịch bệnh hãy đi du lịch. Nhưng mọi người vẫn đi. Ông C có ba người con, trong đó một người con trai và hai con gái sinh đôi. Do đang là F0 nên hai cô con gái của ông ở nhà, không đi. Cậu con trai cùng vợ, hai đứa con và người cháu ngoại đi, tổng năm người, gặp nạn còn hai người sống sót.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Đ. cho biết: “Nhà tôi mất năm người, cháu nội một đứa học lớp 9, một đứa lớp 6, cháu ngoại một đứa ở với tôi, một đứa ở chốc khác và con gái.

Hôm qua, nhà tôi nghe con rể gọi về báo tin rằng: ‘nhà mình gặp đại họa rồi bố ơi’. Tôi hoảng lên hỏi đại họa gì, thì nó bảo tai nạn đường thủy, khi ấy tôi nghĩ là sẽ có chuyện không lành.

Khổ nhất là con O. nó đang ở đây, lấy chồng gần mười năm mới được mụn con trai, khi đi tôi cũng cản bảo dịch bệnh nhưng vẫn đi rồi mất hết. Trong lúc đi chơi, mọi người vẫn gọi điện về cho gia đình.

Chúng nó vẫn đăng video đi chơi lên mạng, con dâu tôi còn xem, mấy tiếng sau thì gặp tai nạn. Khi biết tin tai nạn ngoài đó, tôi nghĩ không còn nhiều hy vọng đâu, tôi chỉ cố hỏi con rể tôi một câu là còn những đứa nào, nó đọc mấy tên ra.

Con dâu nhà tôi là con gái nhà ông C., hai năm trước chúng nó mua vé đi du lịch nhưng do dịch không đi được, họ gia hạn đến tháng 4 năm nay nếu không đi thì sẽ mất tiền. Tôi cũng bảo với chúng nó thôi cho mất tiền đó đi, nhưng chúng không nghe vẫn quyết định đi”, ông Đ nhớ lại.

Trước đó, chiều ngày 26-2, Ca nô chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Thời điểm gặp nạn, cano chở 39 người, gồm ba thuyền viên và 36 hành khách.

Tính đến sáng 27-2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm được 37 nạn nhân, trong đó có 15 người tử vong, hai người còn mất tích.