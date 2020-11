Ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu mật như thế nào?

Ngày 11-8-2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày 11-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung. Việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung để xác minh, làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.