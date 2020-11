Ngày 21-11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra bản kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao.



Bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội danh trên gồm: Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội), Phạm Quang Dũng (37 tuổi, cựu cán bộ Cục C03 – Bộ Công an), Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập – UBND TP Hà Nội).

Hiện nay, bản kết luận điều tra vụ án đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt đến các bị can theo quy định của phát luật.

Trước đó, cuối tháng 8-2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.