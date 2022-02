Khởi công Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và thành viên Đoàn công tác đã dự lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings tại KCN Đình Vũ. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, có tổng mức đầu tư 120 triệu USD, công suất 30.000 tấn/ năm, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đáp ứng 100% nhu cầu nguyên liệu của Tập đoàn An Phát Holdings, đồng thời phục vụ mục tiêu xuất khẩu quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội bấm nút động thổ dự án nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT tại KCN Đình Vũ (Hải Phòng) Hiện nay Tập đoàn An Phát Holdings đã tiếp nhận chuyển giao quy trình và công nghệ thiết kế nhà máy từ Technip Zimmer - nhà cung cấp hàng đầu thế giới về giải pháp và thiết kế công nghệ cho các nhà máy công nghiệp quy mô lớn và phức tạp.

Thông qua dự án này, Tập đoàn An Phát Holdings sẽ khép kín hệ sinh thái tuần hoàn xanh từ đầu vào cho đến đầu ra sản phẩm, trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công nguyên liệu và sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn. Đồng thời chính thức tham gia vào mạng lưới nguyên liệu xanh thế giới, đưa giá thành sản phẩm xanh giảm 20% - 30%.