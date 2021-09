Cục An toàn thông tin ngày 23-9 đã phát đi thông tin cho biết, ngày 22-9 đã có cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm camera IP của Hikvision.

Trước đó, Hikvision cũng đã công bố lỗ hổng bảo mật CVE2021-36260 trong sản phẩm Camera IP. Lỗ hổng này có điểm CVSS: 9.8 (nghiêm trọng), cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực, từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị, thông qua đó có thể truy cập và tấn công mạng nội bộ của cơ quan, tổ chức.



Hikvision cũng đã công bố lỗ hổng bảo mật CVE2021-36260 trong sản phẩm Camera IP. Ảnh NCSC

Camera IP được các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến hiện nay vì vậy lỗ hổng này ảnh hưởng khá lớn và có thể gây rủi ro cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này ảnh hưởng đến hơn 100 triệu thiết bị trên toàn cầu trong đó có cả Việt Nam. Trung tâm NCSC đánh giá khả năng mã khai thác của lỗ hổng này sẽ sớm được công khai trên Internet trong thời gian sắp tới.



Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, góp phần bảo đảm bảo an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các đơn vị:

1. Kiểm tra, rà soát và xác định hệ thống thông tin có sử dụng và những hệ thống thông tin có kết nối với thiết bị Camera IP Hikvision; nếu sử dụng cần thực hiện cập nhật firmware, tách riêng dải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các dải mạng khác.

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) theo số điện thoại 02432091616 và hộp thư điện tử ncsc@ais.gov.vn.