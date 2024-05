3 người làm thuê đốt thực bì gây cháy rừng ở hai huyện tại Nghệ An 01/05/2024 17:41

(PLO)- Ba người đi làm thuê thu dọn thực bì nhưng đã châm lửa đốt trong thời tiết nắng nóng 41 độ C gây cháy rừng lan rộng.

Trưa 1-5, sau hơn một ngày đêm nỗ lực dập lửa, vụ cháy rừng ở huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã được lực lượng chức năng cùng người dân dập tắt.

Địa điểm xuất phát cháy rừng ở xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) sáng 30-4.

Sáng 30-4, ngọn lửa xuất phát từ khu rừng trồng vừa thu hoạch của một hộ dân ở khu vực Khe Ớt, xóm Tân Phong, xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) rồi cháy lan ra rừng thông và tràm ở rú Đụn (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Địa điểm xuất phát vụ cháy rừng từ đốt thực bì rừng trồng của dân rồi cháy lan ra hai huyện Thanh Chương và Nam Đàn (Nghệ An)

Người dân địa phương cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu rừng trồng vừa thu hoạch của một hộ dân ở xã Thanh Khai là do những người đi làm thuê đốt thực bì gây cháy lan ra các khu rừng thông và rừng hỗn hợp.

Sáng 30-4, người này đã nỗ lực dập lửa và “kêu cứu” những hộ dân gần đó lên giúp dập lửa. Dưới nắng nóng hơn 41 độ C gió gió Tây Nam thổi mạnh người dân bất lực trước lửa lan lên khu rừng phòng hộ.

Đến tối 30-4, lửa cháy lan sang khu rừng ở xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cháy gần nhà dân bên quốc lộ 46.

Trong đêm 30-4, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở NN& PTNT tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Chi cục kiểm lâm Nghệ An đã trực tiếp tại hiện trường vụ cháy rừng ở rú Đụn chỉ đạo dập lửa.

Địa phương đã huy động hơn 600 người tham gia chữa cháy cứu rừng gồm các lực lượng: Cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Ban quản lý rừng; cán bộ, công chức, dân quân các xã, thị trấn; cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Ban CHQS huyện, Công an huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và toàn thể nhân dân.

Lực lượng bộ đội Đoàn Công binh Hải vân (Quân khu 4) nỗ lực dập lửa.

Đến rạng sáng 1-5, lửa cháy rừng ở khu vực huyện Nam Đàn được khống chế nhưng do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa cháy lan sang khu rừng ở xã Thanh Khai (huyện Thanh Chương).

Về nguyên nhân dẫn đến cháy rừng, theo ông Văn Đình Du, Chủ tịch UBND xã Thanh Khai, ông Văn Đình Nam (trú xã Thanh Khai) sau khi thu hoạch rừng keo đã thuê người dọn thực bì. Sáng 30-4, những người làm thuê dọn thực bì đã châm lửa đốt thực bì rồi lửa bùng cháy, gây ra vụ cháy rừng.

Lực lượng dân quân xã Nam Nghĩa nỗ lực dập tắt lửa vụ cháy rừng rú Đụn (xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Công an đã mời ba người làm thuê dọn thực bì cho gia đình ông Nam và ông Nam lên để phục vụ công tác điều tra vụ cháy rừng.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê diện tích rừng bị thiệt hại ở huyện Nam Đàn và Thanh Chương.