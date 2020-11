(PL)- Ngày 4-11, tại Khu liên hợp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An), bà Men Som On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cùng đoàn công tác thông qua chính quyền tỉnh Long An đã gửi lời thăm hỏi, trao quà hỗ trợ đồng bào miền Trung Việt Nam (VN) khắc phục hậu quả thiên tai, theo TTXVN.