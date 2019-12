Phó Thủ tướng: Ùn tắc ở TP.HCM và Hà Nội gia tăng trở lại

7624 người chết vì tai nạn giao thông Theo ông Khuất Việt Hùng, năm qua toàn quốc xảy ra hơn 17.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. So với năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 5%, số người chết giảm hơn 7% và số người bị thương giảm hơn 6,4%. Có 55 tỉnh thành giảm về số người chết do tai nạn giao thông, trong đó 22 địa phương giảm trên 10%, đặc biệt bốn tỉnh Lai Châu, Kiên Giang, Bến Tre và Lào Cai giảm trên 30%. Còn 5 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng là Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Hải Dương, Lạng Sơn và Khánh Hòa. Về ùn tắc giao thông, ông Hùng cho biết trong năm đã xảy ra 88 vụ ùn tắc kéo dài, giảm bốn vụ so với năm 2018. Trong số các nguyên nhân thì có đến 61 vụ ùn tắc do tai nạn giao thông , 10 vụ ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm, ba vụ ùn tắc do mưa lớn gây sạt lở, còn lại 14 vụ là do các nguyên nhân khác.