Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ đua xe giữa mùa dịch

Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đang chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Tại cuôc họp, ông bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với nhóm thanh niên tham gia đua xe tại Đà Nẵng. Hành vi nguy hiểm này dẫn tới sự hy sinh của hai cánh sát của Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe, tụ tập đông người giữa đại dịch COVID-19.



Hiện trường nơi hai công an hy sinh. Anh: HẢI HIẾU

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng của Đà Nẵng xử lý nghiêm vụ việc này.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 ngày 2-4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Nhận được chỉ đạo, Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên. Khi di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông làm hai chiến sĩ Đội CSGT-TT Công an quận Sơn Trà là Đại úy ĐTT (sinh năm 1979) và Trung sĩ VVT (sinh năm 1997) hy sinh. Vụ va chạm cũng làm một người dân bị thương.